Prezydent zostanie bez klejnotów. Zapadła decyzja ws. Łańcucha Orderu Orła Białego dla Dudy

Łańcuch Orderu Orła Białego był używany przez polskich królów. Ponad 30 lat temu pojawił się pomysł, aby to prezydent RP otrzymywał Łańcuch przy rozpoczęciu kadencji. Wówczas pomysł nie zyskał jednak wielkiego poparcia. W 2019 roku ponownie poruszono kwestię klejnotu koronnego - teraz podjęto decyzję w tej sprawie.

Andrzej Duda otrzyma Łańcuch Orderu Orła Białego? Decyzja została podjęta

13 czerwca, podczas obrad senackich komisji: Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Ustawodawczej oraz Kultury i Środków Przekazu, podjęto decyzję w sprawie przywrócenia odznaczenia Łańcucha Orderu Orła Białego. Komisje: Ustawodawcza oraz Kultury i Środków Przekazu postanowiły odrzucić projekt petycji "uzasadniając to kosztami wprowadzenia ustawy".



- Obywatele oczekują, że władza będzie wydawać publiczne pieniądze na bezpieczeństwo, żłobki, a nie na diamenty i złoto. Prezydent nie jest królem, został wybrany w demokratycznych wyborach - przekazał szef komisji Krzysztof Kwiatkowski, cytowany przez "Fakt". W związku z tym Andrzej Duda nie będzie miał okazji na otrzymanie Łańcucha Orderu Orła Białego.

Łańcuch Orderu Orła Białego drogocennym skarbem państwowym

Petycja dotycząca Łańcucha Orderu Orła Białego wpłynęła do Senatu w 2019 roku. Jej autor postulował przywrócenie Klejnotu Rzeczypospolitej. "W ocenie autora petycji ustawowe przywrócenie Łańcucha Orderu Orła Białego ma znaczenie symboliczne i prestiżowe dla urzędu Prezydenta RP. Łańcuch, jako odznaka orderowa, byłby symbolem nawiązującym do tradycji Pierwszej i Drugiej Rzeczypospolitej" - czytamy w petycji. Autor petycji proponował, by wykonać wierną kopię Łańcucha Orderu Orła Białego.

To wyjątkowe odznaczenie zostało wykonane w 1764 r. na zlecenie króla-elekta Stanisława Augusta Poniatowskiego. Łańcuch składa się z emaliowanych ogniw, na których widnieją Orły Białe, medaliony z wizerunkiem Najświętszej Maryi Panny oraz medaliony z monogramem "MARYA". Zawieszony był na nim również krzyż z brylantami, który został zabrany przez Rosję. Obecnie znajduje się na Zamku Królewskim.