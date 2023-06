Kaczyński nakazał ściągnąć wyborców do Łodzi. Chce odpowiedzieć na Marsz 4 czerwca

Jak ustalił dziennikarz Gazeta.pl Jacek Gądek prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński w trakcie pilnego posiedzenia klubu zapowiedział "restart kampanii" PiS. Zdaniem prezesa PiS początek kampanii wyszedł słabo i potrzebna jest nowa dynamika.

Ten restart ma się dokonać wraz z konwencją programową PiS 24 czerwca. Będzie to drugi tzw. ul programowy PiS. Pierwsza taka konwencja odbyła się w połowie maja w Warszawie. Z ustaleń Onetu wynika, że partia planuje ściągnąć na wydarzenie co najmniej 10 tys. osób. Byłaby to odpowiedź na ostatni marsz organizowany 4 czerwca przez opozycję.

Z informacji Jacka Gądka wynika, że szef PiS mobilizował polityków, mówiąc, że mają ''gryźć trawę'', bo zaangażowanie w kampanię będzie brał pod uwagę przy układaniu list wyborczych. Podkreślał również wagę najbliższego spotkania z wyborcami i nalegał, by posłowie i senatorowie ściągali uczestników spotkania do Łodzi.

W czasie tej konwencji Jarosław Kaczyński może także ogłosić, że wraca do rządu na stanowisko wicepremiera.

Z informacji, które zdobył Jacek Gądek, wynika, że na najwyższych szczeblach PiS rozważa scenariusz "powrót prezesa do rządu". Nie ma finalnej decyzji, ale prezes Prawa i Sprawiedliwości mówi na najwyższym szczeblu partii, że poważnie myśli o swoim ponownym wejściu do rządu - na stanowisko wicepremiera.

Rozważany scenariusz zakłada, że jednocześnie zdegradowani mieliby zostać wszyscy obecni wicepremierzy: minister kultury prof. Piotr Gliński, minister aktywów państwowych Jacek Sasin, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak i Henryk Kowalczyk, który nie mając żadnej "teki" przez zasiedzenie zajmuje się byciem wicepremierem.

"W tej koncepcji zatem rząd miałby dwóch liderów. Pierwszego: premiera, a zarazem wiceprezesa PiS Mateusza Morawieckiego. I drugiego: prezesa PiS, a zarazem - w tym scenariuszu - wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego" - pisze Gądek.

