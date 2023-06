Tadeusz Cymański zapowiedział przejście do PiS. "Zmieniam pozycję"

Zobacz wideo Tadeusz Cymański w Porannej Rozmowie Gazeta.pl

W różnych źródłach Gazeta.pl potwierdziła, że na najwyższych szczeblach PiS jest rozważany scenariusz 'powrotu prezesa do rządu'. Nie ma finalnej decyzji, ale prezes Prawa i Sprawiedliwości mówi na najwyższym szczeblu partii, że poważnie myśli o swoim ponownym wejściu na stanowisko wicepremiera.

REKLAMA

Jacek Gądek zapytał o swoje ustalenia gościa Porannej rozmowy Tadeusza Cymańskiego. - Jeżeli prezes zdecyduje wejść do rządu to po to, by było lepiej a nie gorzej - uznał polityk. Podkreślił również, że nie ma pełnej wiedzy w tym temacie.

Cymański: Złożę deklarację do PiS

- Jestem w przededniu złożenia akcesu do PiS - poinformował w Gazeta.pl Tadeusz Cymański. Przekazał, że w piątek złoży deklarację dołączenia do partii Jarosława Kaczyńskiego. - Nie zmieniam frontu. Zmieniam pozycje strzeleckie - dodał.

Pytany o to, czy PiS zamierza restartować kampanię wyborczą, odpowiedział, że nie wie tego i nie słyszał takich słów, bo spóźnił się na spotkanie. - Jest mobilizacja, która jest nakazem chwili - stwierdził.

***

W środę odbyło się posiedzenie klubu Prawa i Sprawiedliwości, na którym jak wynika z naszych informacji, Kaczyński miał zagrzewać parlamentarzystów do pracy. Prezes PiS zapowiedział ponadto "restart kampanii".

Kaczyński zapowiedział "restart kampanii". Kulisy pilnego klubu PiS

W ostatnim czasie kampanię PiS krytykowali nawet ludzie blisko związani z tym obozem - Adam Bielan i Marcin Mastalerek. Ten drugi zwrócił się w rozmowie z RMF FM do Kaczyńskiego. - Panie prezesie, źle idzie, ale jeszcze cztery miesiące. Spokojnie, możecie wszystko zaplanować, przeprowadzić - mówił.

"Lex Tusk". Sejm zajmuje się projektem nowelizacji prezydenta

Cymańskiego pytaliśmy także o komisję ds. zbadania wpływów rosyjskich. Ustawę o powołaniu komisji ds. badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022 Andrzej Duda podpisał 29 maja. Jednocześnie prezydent skierował ją w trybie następczym do Trybunału Konstytucyjnego. Zaledwie kilka dni później Duda przedstawił projekt nowelizacji ustawy tej ustawy. Jedną z najważniejszych zmian jest zniesienie tzw. środka zaradczego w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi na okres do 10 lat. Kluczowa zmiana dotyczy też członków komisji. W myśl projektu, który wyszedł z Kancelarii Prezydenta, do gremium nie mogą należeć parlamentarzyści.

"Lex Tusk". Sejmowa komisja za nowelizacją, znika data 17 września

Podpisana przez Dudę ustawa budzi poważne zastrzeżenia prawników. Jak opisywaliśmy pod koniec maja, z analizy prawników wynika, że ustawa narusza aż 17 artykułów konstytucji. Zdaniem polityków opozycji celem komisji ma być przede wszystkim atakowanie polityków Platformy Obywatelskiej na czele z Donaldem Tuskiem. We wtorek odbyło się pierwsze czytanie projektu nowelizacji. Z kolei w środę sejmowa komisja zarekomendowała przyjęcie ustawy z poprawkami. Drugie czytanie odbędzie się w piątek.