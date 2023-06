"Lex Tusk". Sejmowa komisja za nowelizacją. W poprawkach usunięto datę 17 września

Zobacz wideo Polscy przedsiębiorcy pomogą w odbudowie Ukrainy? "My już tam jesteśmy"

Wprowadzone poprawki mają głównie charakter redakcyjno-legislacyjny. Jedna z przyjętych przez komisję zmian usuwa termin publikacji pierwszego raportu komisji. Pierwotnie był to 17 września, czyli rocznica inwazji Związku Radzieckiego na Polskę.

Komisja ds. badania rosyjskich wpływów. W piątek drugie czytanie

- Poprawki miały porządkujący charakter. Te poprawki nie budzą wątpliwości. (...) Pierwszy raport faktycznie miał być przedstawiony do 17 września, czyli była to kwestia kilku miesięcy, ale ustawa opiera się na tym, że komisja jest oderwana od kadencji parlamentu i corocznie przedstawia swoje raporty. Pozostaje to do decyzji parlamentarzystów - powiedziała po posiedzeniu komisji prezydencka minister Małgorzata Paprocka, pytana o poprawkę dotyczącą usunięcia terminu publikacji raportu (cytat za tvn24.pl).

Prezydencki projekt przewiduje między innymi, że w skład komisji nie będą mogli wchodzić posłowie i senatorowie. Usuwa również z ustawy tak zwane środki zaradcze, między innymi zakaz sprawowania funkcji publicznych, zakaz dostępu do informacji objętych tajemnicą państwową czy zakaz posiadania broni. Komisja ma zajmować się badaniem wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Polski. II czytanie projektu odbędzie się w Sejmie w piątek.

"Lex Tusk" i nowelizacja prezydenta

Ustawę o powołaniu komisji ds. badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022 Andrzej Duda podpisał 29 maja. Jednocześnie prezydent skierował ją w trybie następczym do Trybunału Konstytucyjnego. Zaledwie kilka dni później Duda przedstawił projekt nowelizacji ustawy tej ustawy. Jedną z najważniejszych zmian jest zniesienie tzw. środka zaradczego w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi na okres do 10 lat. Kluczowa zmiana dotyczy też członków komisji. W myśl projektu, który wyszedł z Kancelarii Prezydenta, do gremium nie mogą należeć parlamentarzyści. Podpisana przez Dudę ustawa budzi poważne zastrzeżenia prawników. Jak opisywaliśmy pod koniec maja, z analizy prawników wynika, że ustawa narusza aż 17 artykułów konstytucji. Zdaniem polityków opozycji celem komisji ma być przede wszystkim atakowanie polityków Platformy Obywatelskiej na czele z Donaldem Tuskiem.