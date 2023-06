Jarosław Kaczyński zapowiedział "restart kampanii". Kulisy pilnego klubu PiS

Z naszych informacji wynika, że prezes PiS zagrzewał swoich parlamentarzystów do pracy. Jak mówił, PiS wygrywało we wszystkich kampaniach, gdy gryźli trawę, ale teraz trzeba pracować na milion procent i wtedy zwycięstwo jest możliwe.

Zdaniem prezesa PiS początek kampanii wyszedł słabo i potrzebna jest nowa dynamika. "Restart kampanii" - takiego określenia użył. Ten restart ma się dokonać wraz z konwencją programową PiS 24 czerwca. W czasie tej konwencji Jarosław Kaczyński, choć tego akurat tematu prezes PiS nie forum klubu nie poruszał, może ogłosić, że wraca do rządu na stanowisko wicepremiera. O możliwym powrocie Kaczyńskiego do rządu, czym zaskoczeni byli nawet politycy PiS, Gazeta.pl informowała jako pierwsze.

Kaczyński może wrócić do rządu. Przez wojny wewnętrzne i kampanię

Prezes PiS mówił o zmianach w kampanii swojej formacji, ale nie wskazywał tu konkretów. Można było to interpretować - tak czynią to niektórzy nasi rozmówcy z PiS - jako zapowiedź zmian w sztabie wyborczym, ale prezes PiS tego nie powiedział wprost. Słowa Kaczyńskiego, że "będą zmiany" padły w kontekście kampanii i jej restartu, a więc i sztabu. Właśnie pracą i składem sztabu i ma się zająć w czwartek tzw. PKP PiS (Prezydium Komitetu Politycznego), czyli najściślejsze władze partii.

Prezes PiS miał dla swoich ludzi konkretny nakaz. Jak przekonywał Kaczyński, nie należy sobie pozwalać na "wmawianie kłamstw przez media". Zdaniem Kaczyńskiego opozycja - ta medialna i polityczna - generalnie buduje swój przekaz na kłamstwach. W tym kontekście Kaczyński wskazywał zwłaszcza na sprawę zaostrzenia prawa antyaborcyjnego i obwiniania wyroku TK ws. aborcji za śmierć kolejnych kobiet w ciąży.

Na to, że prezes PiS wskazywał na sprawę aborcji, wpływ miało fakt, że tuż przed posiedzeniem klubu na korytarzach Sejmu dziennikarze podążali za Kaczyńskim i dopytywali go o sprawę śmierci 33-letniej pani Doroty z Bochni (woj. małopolskie). Kobieta do szpitala trafiła w piątym miesiącu ciąży po odpłynięciu wód płodowych. Zmarła po trzech dniach z powodu wstrząsu septycznego, bo lekarze nie wykonali aborcji. Po jej śmierci w wielu miastach Polski odbyły się protesty pod hasłem "ani jednej więcej". Opozycja wskazuje PiS i wyrok Trybunału Konstytucyjnego zakazujący aborcji ze względu na wady płodu jako winnych śmierci kobiety. Politycy PiS, w tym osobiście prezes tuż przed posiedzeniem klubu tej formacji, odpierał zarzuty, wskazując, że w ustawie antyaborcyjnej wciąż jest zapis, że ciążę można przerwać ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia kobiety.

Prezes PiS przede wszystkim jednak nakazywał parlamentarzystom swojej partii tyrać w kampanii.

- Mobilizował, mobilizował, mobilizował - mówi nam jeden z uczestników klubu. Nakazywał pracować w terenie i w mediach, gdzie członkowie partii mają bronić ośmiu lat rządów PiS. I mają też być aktywni w mediach społecznościowych. Kaczyński podczas takich spotkań, na co zwracają nam uwagę posłowie PiS, za przykład daje im ludzi z Suwerennej Polski, którzy w mediach społecznościowych "miażdżą" PiS-owców.

- To był ważny klub, prezes pokazał, że jest w dobrej formie - dodaje nasz rozmówca. Inny mówi: - Wszyscy mają się wziąć do roboty.

Prezes PiS podkreślał, że trzecia kadencja to wcale nie byłby żaden ewenement. - Mówił nam, że odrobimy straty widoczne w sondażach, tak jak już nie raz odrabialiśmy - opisuje nasz kolejny rozmówca.