Dziennikarze oflankowali Kaczyńskiego. Padło pytanie o prawo dotyczące aborcji. "Urojona rzeczywistość"

Z Jarosławem Kaczyńskim dziennikarzom udało się porozmawiać krótką chwilę przed posiedzeniem klubu Prawa i Sprawiedliwości. Prezes PiS był pytany m.in. o opisywane przez media przypadki ciężarnych kobiet, które umierają w szpitalach. - To jest jedno wielkie oszustwo z waszej strony - powiedział Kaczyński. Następnie prezes PiS odniósł się do decyzji Trybunału Konstytucyjnego z października 2020 roku. - Ani we wniosku, ani w orzeczeniu Trybunału, bo Trybunał jest związany wnioskiem, nie było ani słowa o sprawie zagrożenia życia i zdrowia kobiet. Tu się nic nie zmieniło. Cała akcja jest propagandowym nadużyciem - mówił prezes PiS. Dodał, że "takiej sprawy nie ma". - Jest wymyślona przez propagandę, to część urojonej rzeczywistości - powiedział Kaczyński. Dziennikarze pytali szefa PiS jeszcze o inne sprawy, ale wtedy rzucił tylko "koniec konferencji prasowej".

W środę w wielu polskich miastach odbywają się demonstracje pod hasłem "Ani jednej więcej". Protesty w całym kraju zaczęto organizować po śmierci 33-letniej Doroty z Nowego Targu. Kobieta do szpitala trafiła 21 maja po tym, jak w piątym miesiącu ciąży odeszły jej wody. - Lekarze zapewniali nas, że są szanse na dotrzymanie ciąży i nie ma żadnego zagrożenia - mówiła kuzynka zmarłej w rozmowie z "Faktem". - Dorota usłyszała od lekarzy, że do rozwiązania ma ostry reżim łóżkowy, co oznaczało, że ma tylko leżeć. Zaufaliśmy lekarzom, bo przecież Dorota była szpitalu, pod fachową opieką - przekazała kobieta. Krewna przyznała, że jedynym zaleceniem medyków, po przyjęciu na oddział 33-latki, było leżenie z uniesionymi nogami do góry. Miało to sprawić, że wody napłyną ponownie. Po trzech dniach stan kobiety zrobił się na tyle poważny, że zadecydowano o przerwaniu ciąży. Decyzja zapadła jednak zbyt późno. 24 maja o godzinie 9:39 kobieta zmarła. Według wyników sekcji zwłok przyczyną śmierci był wstrząs septyczny i niewydolność wielonarządowa.

Trybunał Konstytucyjny orzekł 22 października 2020 roku, że jedna z przesłanek, która zezwalała na usunięcie ciąży, jest niezgodna z Konstytucją. Chodziło o tak zwaną przesłankę embriopatologiczną - aborcja nie może być już przeprowadzona w sytuacji, gdy u płodu zdiagnozowane jest ciężkie i nieodwracalne upośledzenie płodu lub nieuleczalna choroba, która zagraża jego życiu. Przyjęcie tego przepisu skutkowało ogólnopolskimi manifestacjami organizowanymi przez Strajk Kobiet.

Zbadania konstytucyjności przesłanki embriopatologicznej domagali się od 2019 roku posłowie Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji oraz Kukiz'15. W sprawie aborcji zdania odrębne złożyło tylko dwóch sędziów - Piotr Pszczółkowski oraz Leon Kieres.

Po tym wyroku ciąża może być przerwana tylko w dwóch przypadkach: