PiS szuka młodych członków. Wymaganiem jest min. 16 lat. "Ekipa pozytywnych ludzi" [WIDEO]

- Zawsze marzyłem, aby wspólnie z innymi, zrobić coś dobrego dla mojego miasta, a może nawet kraju. Zawsze chciałem działać w życiu publicznym z ekipą pozytywnych ludzi o podobnych poglądach. Odważyłem się dołączyć do Forum Młodych PiS Warszawa i był to strzał w dziesiątkę. Ty też nie wahaj się ani chwili dłużej i dołącz do nas! - zachęca pierwsza osoba, którą widać na nagraniu Prawa i Sprawiedliwości. Klip został udostępniony w środę 14 czerwca.

PiS szuka młodych członków. Wśród wymagań m.in. odpowiedni wiek i zainteresowania polityką

Następnie na nagraniu pojawia się przewodniczący Forum Młodych PiS, Bartosz Stachecki. Mężczyzna zapewnia, że dołączenie do forum oznacza m.in. uczestniczenie w ciekawych spotkaniach i spotykanie się z "wartościowymi osobami". - Jeśli Warszawa to miasto, w którym chcesz działać dla dobra naszej społeczności. Jeśli Warszawa to miejsce szczególne twojemu sercu - zgłoś się do nas! - apeluje.

Kolejna osoba pyta natomiast widzów o to, czy "chcą pokazywać prawicowy punkt widzenia w internecie". - Nie wstydzisz się przywiązania do wartości patriotycznych? - pyta kolejna młoda kobieta. Następnie pojawia się sugestia, że osoby te będą brały udział w warsztatach z zakresu "marketingu i komunikacji społecznej".

- Chcesz dołączyć do młodych, pozytywnych ludzi pełnych pasji? Interesujesz się polityką młodzieżową bądź może jesteś młodzieżowym radnym? - pytają kolejne osoby z nagrania. Wśród tematów, którymi powinni się interesować przyszli członkowie Forum Młodych PiS znalazła się także polityka zagraniczna, edukacja, finanse, gospodarka lub społeczeństwo obywatelskie. Wśród członków mają znajdować się studenci, uczniowie, politolodzy, prawnicy, ekonomiści, sportowcy, harcerze i administratywiści.

Z wymagań, które udostępniono w poście na Twitterze, wynika, że są to:

odpowiedni wiek (16-30 lat);

zamieszkiwanie w Warszawie;

chęć działania dla innych;

zainteresowanie polityką.

Na jakie pytania muszą odpowiedzieć chętni? "Kto jest twoim ulubionym politykiem oraz dlaczego?"

W udostępnionym pod nagraniem formularzu trzeba podać takie dane, jak adres mailowy oraz imię i nazwisko. Forum Młodych wymaga też podanie daty urodzenia oraz informacji o tym, czym zajmuje się osoba chętna do dołączenia do organizacji. Poza tym trzeba odpowiedzieć na pytania, takie jak:

Dlaczego chcesz dołączyć do Forum Młodych PiS Warszawa?;

Twoje zainteresowania;

Czego oczekujesz po uczestnictwie w organizacji?;

Kto jest twoim ulubionym politykiem oraz dlaczego?;

W jaką sekcję chciałbyś się zaangażować? (social media, historyczna, inne);

Skąd dowiedziałeś się o Forum Młodych PiS Warszawa? (social media, telewizja, znajomi lub rodzina, uczelnia lub szkoła).

Pod wpisem pojawiło się wiele komentarzy obecnych polityków PiS. "Świetna ekipa. Działaj razem z FM PiS" - zachęcał Jarosław Krajewski. "Też tak zaczynałem" - napisał poseł Piotr Król. "Serdecznie zachęcamy, dołączajcie do nas!" - zaapelował Oskar Szafarowicz, który prowadził konto "Okiem młodych", gdzie pojawiały się komentarze dotyczące polityki (krytyczne wobec opozycji i chwalące rząd Morawieckiego).