Szara eminencja PiS znów stanie przed sądem. Ale dopiero po wyborach

Wedle informacji, którą uzyskaliśmy z Sądu Apelacyjnego w Warszawie, Kujda będzie musiał zaczekać na rozpatrzenie swojej sprawy dość długo.

- Sprawy są wyznaczane w referatach poszczególnych sędziów według kolejności wpływu. Wstępnie termin wyznaczenia rozprawy w tej sprawie przewidywany jest na pierwszy kwartał 2024 r. - podkreślił Arkadiusz Ziarko, wiceprezes i rzecznik prasowy Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Ale dodaje, że termin ten może jeszcze ulec zmianie.

W połowie czerwca 2022 r. został on uznany przez Sąd Okręgowy w Warszawie za kłamcę lustracyjnego. Orzeczono, że jego współpraca z SB była świadoma i tajna. Był w zainteresowaniu SB od 1978 r. jako student i doktorant. Często wyjeżdżał za granicę. Spotykał się regularnie z oficerem prowadzącym i zdawał sprawozdania między marcem 1980 r., a lipcem 1981. Wedle sądu I instancji przekazywał SB "informacje dotyczące osób, z którymi podróżował, ich danych, w tym danych dotyczących ich rodziny, miejsca pracy, zainteresowań, danych osób, z którymi się spotykał za granicą, okoliczności ich poznania i przebiegu wyjazdów". Sąd nie dał wiary jego twierdzeniom, że nie miał świadomości, iż współpracuje z SB.

Od wyroku I instancji pełnomocnik Kujdy złożył apelację. Teraz szara eminencja PiS czeka na rozpoczęcie procesu odwoławczego.

Dla obozu PiS taki termin jest nawet sprzyjający, bo to już czas po wyborach parlamentarnych, które odbędą się w październiku br.

Kazimierz Kujda był jednym z najbliższych współpracowników prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Wieloletnim prezesem spółki Srebrna Sp. z o.o. - to finansowa perła w koronie obozu Prawa i Sprawiedliwości. Miała ona budować w Warszawie słynne "dwie wieże". Jej właścicielem jest fundacja Instytut im. Lecha Kaczyńskiego. Od początku ze Srebrną związany był właśnie Kujda, choć z przerwami na szefowanie Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w latach 2000-02, 2006-08 i 2015-19). Gdy w 2015 r. po raz trzeci zostawał prezesem NFOŚ-a, to w Srebrnej zastąpiła go jego żona - Małgorzata.

Złote czasy Kujdy skończyły się, gdy w lutym 2019 r. wyszło na jaw, że był on zarejestrowany jako tajny współpracownik służb PRL. Odszedł przez to z Funduszu i odsunął się w cień.

Cały czas jednak był w bliskim kręgu Jarosława Kaczyńskiego i bywał na Nowogrodzkiej. Jak mówili nam ludzie z obozu PiS, czekał na powrót i się doczekał: został szefem rady nadzorczej jednej z kluczowych dla bezpieczeństwa państwa spółek - Polskiej Spółki Gazownictwa, doradza wicepremierowi Jackowi Sasinowi. Trafił też do rady nadzorczej Banku Gospodarstwa Krajowego.

Powrotowi Kujdy do łask nie przeszkodził nawet wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, który uznał w I instancji, że Kujda jako TW "Ryszard" był świadomym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa. Po wyroku Kaczyński krytykował to orzeczenie i podkreślił: - Miałem okazję zapoznać się z tymi materiałami. Mam tutaj inne zdanie [niż sąd - red.].