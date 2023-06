Ustalenia ws. powrotu Kaczyńskiego do rządu. Prezes ma to ogłosić wkrótce. Nakłonił go m.in. Sasin

Dziennikarz portalu Gazeta.pl Jacek Gądek w różnych źródłach potwierdził, że Jarosław Kaczyński poważnie rozważa powrót do rządu. Wszystko dlatego, że prezes PiS ma być zirytowany kampanią wyborczą, która nie idzie tak, jak tego oczekiwał. Jeszcze w środę Ryszard Terlecki przekazał, że "nie jest wykluczone", że Kaczyński rzeczywiście ponownie zostanie wicepremierem. - Nie jest to żadna jeszcze oficjalna wiadomość, poczekajmy do decyzji, które prawdopodobnie zapadną w końcu czerwca - powiedział.

Jarosław Kaczyński wróci do rządu? Kolejne informacje w sprawie

W środę po południu swoje ustalenia opublikowało również Radio ZET. Według rozgłośni Jarosław Kaczyński ogłosi swój powrót do rządu na konwencji programowej, a ta ma odbyć się prawdopodobnie 24 czerwca w Łodzi.

Radio ZET podkreśla, że Kaczyński ma zostać wicepremierem bez teki. Jednocześnie wicepremierami przestaną być minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, minister kultury Piotr Gliński, Henryk Kowalczyk (bez teki) i minister aktywów państwowych Jacek Sasin. To ustalenia zbieżne z tym, czego już wcześniej dowiedział się Jacek Gądek z portalu Gazeta.pl.

Jarosław Kaczyński wróci do rządu? Terlecki: Chodzi o zdyscyplinowanie

Nieoficjalnie: Kaczyński chce postawić na "rząd dwóch liderów"

Radio ZET podaje, że do powrotu Jarosława Kaczyńskiego mieli namówić Jacek Sasin, Mariusz Błaszczak oraz Elżbieta Witek. Rozgłośnia przekazuje, że wicepremierowi Jarosławowi Kaczyńskiemu miałyby podlegać kluczowe departamenty w Kancelarii Premiera. "Dojdzie do zmiany dyrektora Centrum Informacyjnego Rządu. Następca dyrektora Tomasza Matyni ma pochodzić z kręgu osób zbliżonych do sztabu wyborczego PiS" - podkreśla Radio ZET, któremu polityk PiS wyjaśniał:

Chodzi o to, aby przestały istnieć dwa ośrodki prowadzące kampanię wyborczą.

Przypomnijmy, według informacji Jacka Gądka prezes Prawa i Sprawiedliwości nie tylko rozważa powrót do rządu, ale także postawienie na "rząd dwóch liderów". "Wynika to z jego irytacji. Wedle naszych informacji kampania nie spełnia oczekiwań prezesa PiS. Mimo tonu wielkiego zadowolenia obecnego w publicznych wystąpieniach polityków partii rządzącej, w tym szefa sztabu wyborczego Tomasza Poręby, Jarosław Kaczyński ma być wściekły na to, że rząd nie jest zwarty, lecz pełen konfliktów, a kampania nie idzie dobrze" - podkreślał dziennikarz portalu Gazeta.pl. Więcej na ten temat można przeczytać w poniższym tekście:

Kaczyński może wrócić do rządu. Przez wojny wewnętrzne i kampanię

