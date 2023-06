"Lex Tusk". Beata Szydło ostro uderza w KE: Polska nie da się sterroryzować

W środę 14 czerwca w Parlamencie Europejskim miała miejsce dyskusja na temat praworządności w Polsce. Podczas zebrania rozmawiano między innymi o powołaniu komisji ds. wpływów rosyjskich w naszym kraju. Głos zabrała była premier Polski, Beata Szydło, która przekonywała, że w Polsce praworządność nie jest łamana i nie ma takiego problemu. - W Polsce sama ze sobą problem ma opozycja, która nie mogąc się pogodzić z demokratycznym wyborem Polaków, którzy w 2015 roku powierzyli władzę PiS, a w 2019 roku przedłużyli ten madant - zaczęła Szydło, mówiąc, że opozycja nieustannie wszczyna awantury.

Szydło w PE: Polskiej opozycji proponuję "Reset"

- Porozmawiajmy o praworządności w Unii Europejskiej: czy tutaj nie dochodzi do łamania traktatów i omijania ich? - pytała polska polityczka, wspominając o sytuacji sprzed miesiąca, kiedy Olaf Scholz przedstawił "niemiecką wizję UE". - Zabranie prawa weta, wprowadzanie pozatraktatowych metod zarządzania UE. To nie były tylko rozważania teoretyczne. To się już dzieje - mówiła była szefowa rządu PiS.

- Komisja Europejska potrzebuje zasłony dymnej, żeby rozmawiać na przykład o rzekomym łamaniu praworządności w Polsce, niż tłumaczyć się z tego, dlaczego omija traktaty europejskie. [...] Chcę jasno powiedzieć: Polska nie jest i nie będzie chłopcem do bicia. Nie da się Polska sterroryzować poprzez wasze ataki i kary. Stoimy na straży traktatów europejskich. A polskiej opozycji, która siedzi na tej sali, proponuję "Reset" - zakończyła, nawiązując do nowego serialu TVP o relacjach z Rosją rządzie PO-PSL.

Marek Belka w PE ostro o "lex Tusk". "To zaraźliwa gangrena"

Szydło oburzona reakcją KE ws. "lex Tusk". "Pozbawiona podstaw ingerencja w sprawy Polski"

Przypomnijmy, że w środę 7 czerwca wiceszef Komisji Europejskiej poinformował o rozpoczęciu przeciwko Polsce procedury o naruszenie unijnego prawa w związku z uchwaloną ustawą o powołaniu komisji ds. badania rosyjskich wpływów, nazywaną przez opozycję "lex Tusk". Sprawę w swoich mediach społecznościowych skomentowała wówczas była premierka Polski Beata Szydło. "Komisja Europejska zawsze jest szybka w atakach na Polskę. Co innego, jeśli Komisja musi się zająć realnymi problemami Europy, wtedy tempo jej prac spada" - pisze polityczka PiS. Była szefowa rządu PiS dodaje, że KE swoim ruchem "wspiera absurdalne tezy totalnej opozycji". "To otwarta i pozbawiona podstaw ingerencja w wewnętrzne sprawy Polski. Tu nie ma już pola do dyskusji. Komisja Europejska sama dostarcza dowodów na to, że nie zależy jej na prawdzie - po prostu wykorzystuje każdą okazję, aby zaatakować Polskę" - stwierdza Szydło.