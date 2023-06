Belka w PE ostro o "lex Tusk": Zaraźliwa gangrena. "Najgłośniejsza jest cisza ze strony Kremla"

Zobacz wideo Sawicki: Czas najwyższy, żeby wyspecjalizowane służby postawiły zarzuty w sprawie rosyjskich wpływów

W środę 14 czerwca odbyło się posiedzenie Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Podczas zebrania dyskutowano o praworządności w Polsce. Eurodeputowana Jessika Roswall podkreśliła, że wprowadzenie komisji ds. wpływów rosyjskich musi być dokonywane zgodnie z zasadami praworządności.

- To coś, co komisja obserwuje z wielkim zaniepokojeniem. [...] Komisja zdecydowała 8 czerwca, aby uruchomić procedurę naruszeniową przeciwko Polsce. Komisja uważa, że nowa ustawa narusza zasady demokracji i legalności. Polska dostała 21 dni kalendarzowych, aby zareagować na pismo, które zostało jej wysłane. Czekamy na formalną odpowiedz - mowił Didier Reynders, europejski komisarz ds. sprawiedliwości. Jak dodał, poinformowano, go, że w Polsce jest już przygotowywany szereg poprawek. Komisarz podkreślił, że ważne jest, aby nie wybierać nowych członków komisji, dopóki zmiany w ustawie nie zostaną wprowadzone.

Głos zabrał także Marek Belka. - Polska władza dostarcza materiałów coraz bardziej absurdalnych. Komisja badająca rosyjskie wpływy to okrutny żart z Polaków, bo powołuje ją partia, która tuż przed wybuchem wojny w Ukrainie organizuje w Warszawie zlot europejskich popleczników Putina i nie wytłumaczyła licznych rosyjskich powiązań swojego ministra obrony narodowej - mówił Belka, dodając, że komisja łamie konstytucję w kilkunastu punktach. - Rodem z czasów stalinizmu, sąd kapturowy, który odbiera możliwości obrony, tzw. podsądnym i zapewnia bezkarność członkom tej komisji, jakby mieli z góry się czegokolwiek obawiać - stwierdził Belka, który wspomniał również o Marszu 4 czerwca.

Jak dodał, "najgłośniejsza jest cisza ze strony Kremla". - Oni się cieszą, bo ta komisja trywializuje poważny w istocie problem rosyjskich ingerencji w procesy demokratyczne w krajach zachodnich - mówił polski polityk. - Komisja daje możliwość rosyjskim trollom do wpuszczania w polską przestrzeń publiczną dowolnych materiałów. Jeden troll już się uaktywnił w Warszawie i nawołuje do likwidacji Komisji Europejskiej. Powołanie tej komisji jest niebezpiecznym precedensem. To zaraźliwa gangrena, której trzeba się jak najmocniej przeciwstawić - zakończył swoje wystąpienie.

Celem komisji powoływanej na podstawie ustawy ochrzczonej mianem "lex Tusk" ma być badanie wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo Polski. Członkowie komisji mają mieć prawo m.in. do zarządzania przesłuchań, przeszukań i inwigilacji, a także do (w ramach "środków zaradczych") pozbawienia danej osoby prawa do pełnienia funkcji publicznych przez nawet 10 lat czy zakazu dostępu do informacji niejawnych - w praktyce oznacza to niemożność sprawowania praktycznie żadnej funkcji rządowej. Komisja będzie też mogła wydać opinię, że dana osoba "nie daje rękojmi należytego wykonywania czynności w interesie publicznym", co oznacza, że w opinii komisji nie wykazuje się "nieposzlakowaną opinią" i "nieskazitelnym charakterem", co jest wymagane m.in. wobec sędziów.

Co więcej, zasiadający w posłowie nie będą ponosić żadnej odpowiedzialności za swoją działalność, o ile będzie wchodziła w zakres sprawowania funkcji w komisji - jeśli więc komisja kogoś bezpodstawnie oskarży i przedstawi nieprawdziwe hipotezy, jej członkowie nie będą mogli być pociągnięci do odpowiedzialności karnej czy odszkodowawczej. Z kolei od nałożonych przez mający powstać organ Sejmu "środków zaradczych" nie będzie przysługiwało prawo do odwołania się. Przeciwnicy komisji uważają, że jest to prawo szyte pod eliminację Donalda Tuska ze sceny politycznej przed wyborami - z tego powodu nieoficjalnie ustawa określana jest jako "lex Tusk".