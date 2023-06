"Lex Tusk". Nieoficjalnie: PiS zgłosi w środę kandydatów do komisji. Wśród nich współautor serialu TVP "Reset"

We wtorek w Sejmie rozpoczęły się prace nad przygotowaną przez Andrzeja Dudę nowelizacją przepisów o powołaniu komisji ds. badania rosyjskich wpływów w Polsce. Wieczorem na sali plenarnej odbyło się pierwsze czytanie noweli, po czym projekt został przekazany do komisji sprawiedliwości.

REKLAMA

Zobacz wideo Budka ostro o "lex Tusk". "Nie wiecie co z tym zgniłym jajkiem zrobić. Zostaniecie za to rozliczeni!"

Wysoko postawiony polityk Prawa i Sprawiedliwości przekazał "Rzeczpospolitej", że ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego zamierza przyjąć poprawki prezydenta do ustawy. - Jesteśmy dogadani z posłami spoza klubu, by mieć większość w Sejmie - powiedział. Parlamentarzyści mają zająć się tzw. lex Tusk dopiero w piątek (gdy nowelizacja prezydenta do ustawy wróci z komisji sprawiedliwości), jednak PiS jeszcze w środę zamierza przedstawić swoich kandydatów do komisji ds. badań rosyjskich wpływów na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022 - ustalił dziennik. Zgodnie z tym, co zakłada nowelizacja przygotowana przez Andrzeja Dudę, kandydaci zaproponowani przez partię prezesa Jarosława Kaczyńskiego mają być spoza Sejmu i Senatu.

Porsche wjechało w ciężarówkę, zginął działacz PSL. Jest przyczyna wypadku

Cenckiewicz kandydatem do komisji ds. badania rosyjskich wpływów

"Rzeczpospolita" dowiedziała się, że wśród kandydatów ma znaleźć się Sławomir Cenckiewicz, który razem z Michałem Rachoniem zrealizował dla TVP serial pt. "Reset". To dokument o wpływie Rosji na polską politykę rządów PO-PSL. Pierwszy odcinek został wyemitowany w miniony poniedziałek i poruszał m.in. temat spotkania Radosława Sikorskiego z Siergiejem Ławrowem. Po premierze od produkcji odcięli amerykański finansista Bill Browder i brytyjski publicysta Edward Lucas, których wypowiedzi zostały wykorzystane w "Resecie". Więcej na ten temat można przeczytać w poniższym tekście:

Wypowiedział się w serialu TVP pt. "Reset". Teraz jest "bardzo rozczarowany"

W komisji ds. badania rosyjskich wpływów ma zasiąść dziewięciu członków - wszyscy mają zostać zgłoszeni przez Prawo i Sprawiedliwość, ponieważ opozycja zapowiedziała już, że - w ramach buntu - nikogo nie zgłosi. - Marszałek Sejmu wyznaczy dodatkowy termin do zgłaszania kandydatów, by uzupełnić skład. I skorzystamy z tego. Skład komisji chcemy w całości przegłosować na następnym posiedzeniu Sejmu 6-7 lipca - podkreślił polityk klubu PiS w rozmowie z "Rzeczpospolitą".

***