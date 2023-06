Nowelizacja "lex Tusk" w Sejmie. Budka: "Ustawa o kompromitacji". Na sali pustki

We wtorek po południu w Sejmie odbyła się debata na temat projektu nowelizacji ustawy o komisji ds. badania wpływów rosyjskich. Projekt w imieniu prezydenta Andrzeja Dudy przedstawiła ministerka Małgorzata Paprocka. Po niej w imieniu PiS głos zabrał Piotr Kaleta. Poseł zarzucał opozycji, że z "z zajadłością i bezczelnością" krytykuje powołanie komisji ds. badania wpływów rosyjskich. - Ona jest krytykowana, bo to jest ogromny strach przed dojściem do prawy. Dzisiaj nie powinniśmy już w kwestię dyskusji, czy ta komisja powinna powstać. Dzisiaj dyskutujemy o tym, że jest próba przeprowadzenia nowelizacji - powiedział. Kaleta przekonywał, że "kto nie ma nic na sumieniu, ten tej komisji lękać się nie będzie". - Dlatego będziemy wnikliwie przyglądać się osobom, które w tej chwili tak głośno krzyczą - powiedział. Jak poinformował na koniec, klub PiS zagłosuje za procedowaniem projektu nowelizacji w komisji.

REKLAMA

Zobacz wideo Budka ostro o "lex Tusk". "Nie wiecie co z tym zgniłym jajkiem zrobić. Zostaniecie za to rozliczeni!"

O nowelizacji "lex Tusk" w Sejmie. Budka: Ustawa o kompromitacji

- Ta ustawa powinna nosić tytuł "ustawa o kompromitacji". Zarówno tej części parlamentu, ale również o kompromitacji prezydenta Andrzeja Dudy - mówił z kolei Borys Budka. Jak dodawał, prezydent podpisał ustawą, która jest "bublem prawnym" i "wprowadza do porządku prawnego bolszewicką komisję, która nie ma zajmować się prawdą, tylko nagonką na Donalda Tuska". - Gdybyście chcieli wyjaśniać wpływy rosyjskie w Polsce, to tutaj stanąłby premier Morawiecki i spowiadałby się z tego, że próbował stworzyć proputinowski sojusz w Unii Europejskiej razem z Salvinim, Le Pen, Orbanem i liderem partii Vox. Tutaj stanąłby Antoni Macierewicz, który dokonał totalnego zniszczenia w polskiej armii - mówił Budka.

PiS poprze nowelizację Dudy do ustawy "lex Tusk"

- Ta ustawa nie nadaje się do poprawy, tylko do kosza - powiedziała z kolei posłanka Lewicy Anita Sowińska i demonstracyjne podarła tekst ustawy. Sowińska podkreślała, że członkowie komisji "będą jednocześnie oskarżycielami, prokuratorami, sędziami i obrońcami". - To jest śmieszne - mówiła.

Dariusz Rosati z KO powiedział, że PiS "pobiło własne rekordy, jeśli chodzi o naruszanie prawa". - Zastanawiam się, co was do tego skłoniło. Była mowa o tym, że my się boimy. My się nie boimy. Gdybyście cokolwiek na nas mieli, to już byście to wykorzystali. To wy się boicie, to jest paniczny strach. Straciliście rozum, straciliście rozsądek. Dlatego posunęliście się do takiego rozwiązania - mówił.

Małgorzata Paprocka: Działania prezydenta były koherentne

Małgorzata Paprocka z Kancelarii Prezydenckiej podkreślała, że Andrzej Duda, podejmując decyzję ws. ustawy o komisji, "działał legalnie, zgodnie z prerogatywami, na podstawie tych przepisów, które daje mu konstytucja". - Zdecydował o skierowaniu w trybie następczym do Trybunału Konstytucyjnego, a następnie skorzystał z tego prawa, które ma, czyli przedłożył wysokiej izbie inicjatywę ustawodawczą. Te działania są absolutnie koherentne - mówiła Paprocka. Jak mówiła, "podstawowym celem prezydenta było to, aby komisja została wybrana i podjęła działania, które przed nią stoją". - W dzisiejszej debacie padały kuriozalne zarzuty o tym, że prezydent nie zapoznał się z ta inicjatywą. Obawiam się, że jest inaczej - to na tej sali padały słowa, która nie mają żadnego pokrycia w tekście ustawy uchwalonej przez wysoką izbę. Ponawiane są te same nieprawdziwe informacje o wpływie na wybory, braku drogi sądowej, mylone są procedury - mówiła.

Jak wynika z transmisji na stronie Sejmu, podczas tego punktu posiedzenia w ławach sejmowych zasiadali nieliczni posłowie, a ławy rządowe świeciły pustkami.

Komisja ds. badania wpływów rosyjskich

Ustawę o powołaniu komisji ds. badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022 Andrzej Duda podpisał 29 maja. Jednocześnie prezydent skierował ją w trybie następczym do Trybunału Konstytucyjnego. Zaledwie kilka dni później Duda przedstawił projekt nowelizacji ustawy tej ustawy. Jedną z najważniejszych zmian jest zniesienie tzw. środka zaradczego w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi na okres do 10 lat. Kluczowa zmiana dotyczy też członków komisji. W myśl projektu, który wyszedł z Kancelarii Prezydenta, do gremium nie mogą należeć parlamentarzyści.

Burzliwie o "lex Tusk" w Strasburgu. KE grozi Polsce

Podpisana przez Dudę ustawa budzi poważne zastrzeżenia prawników. Jak opisywaliśmy pod koniec maja, z analizy prawników wynika, że ustawa narusza aż 17 artykułów konstytucji. Zdaniem polityków opozycji celem komisji ma być przede wszystkim atakowanie polityków Platformy Obywatelskiej na czele z Donaldem Tuskiem.