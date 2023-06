W Sejmie we wtorek 13 czerwca odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o ochronie małoletnich przed dostępem do treści nieodpowiednich w internecie. Projekt przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji Paweł Lewandowski. Gdy minister skończył swoje przemówienie, prowadzący obrady Włodzimierz Czarzasty przerwał na chwilę obrady, by upomnieć dziennikarkę, która prowadziła relację na żywo.

Czarzasty do dziennikarki: Halo, przeszkadza nam pani

Po przemowie Pawła Lewandowskiego Włodzimierz Czarzasty zwrócił się do dziennikarki, która w tym czasie prowadziła relację z loży prasowej na galerii sali posiedzeń Sejmu. - Halo, halo! Ja mam prośbę do pani redaktor. Halo! Telewizja publiczna, tak? - pytał. Z sali dało się słyszeć słowa jednego z posłów, który sprostował, że to TVN.

- Posłuchajcie, przeszkadzacie. Wiem, że to może was nie zadowolić, co powiem, ale słychać każde pani słowo - mówił dalej Czarzasty. Zauważył jednak brak reakcji, dlatego kontynuował. - Słyszy mnie pani? Tu nadaję, ja nadaję teraz - dodał. Dziennikarka kontynuowała relację, dlatego Czarzasty zwrócił się do innego dziennikarza siedzącego na galerii, Jerzego Papugę, by ten zwrócił uwagę kobiety. Ten pomachał do dziennikarki, a gdy nie zwróciła uwagi, wzruszył ramionami w stronę wicemarszałka.

"Przepraszam za zamieszanie, ale nie ja je wywołałem"

- No właśnie, mógłbyś Jurku poprosić panią, żeby zwróciła uwagę na marszałka Sejmu, skromną osobę? - kontynuował Czarzasty. - To jest jakiś... - dodał już poirytowany. W tym momencie dziennikarka skończyła relację i szybko odwróciła się do wicemarszałka z Lewicy. - Przepraszam, już skończyłam, już nic nie mówię, już nic nie mówię, przepraszam - odpowiedziała, gestykulując jednocześnie rękami.

Wicemarszałek odpowiedział, że nie ma pretensji, po czym dziennikarka jeszcze raz przeprosiła. - Dobrze. Przepraszam za zamieszanie, ale nie ja je wywołałem, już jakoś ratujemy sytuację. Dziękuję panu ministrowi też, przepraszam za zamieszanie - zakończył Czarzasty i wrócił do debaty nad ustawą.

Ustawa o ochronie małoletnich przed dostępem do treści nieodpowiednich w internecie

Wiceminister cyfryzacji Paweł Lewandowski mówił o projekcie ustawy ochronie małoletnich przed dostępem do treści nieodpowiednich w internecie. Zgodnie z zapisami na dostawców internetu zostałby nałożony obowiązek wprowadzenia bezpłatnego, skutecznego i prostego w obsłudze mechanizmu blokowania dostępu do treści pornograficznych. Tłumaczył, że młodzież "ma zbyt łatwy dostęp do pornografii". Ponadto dostawcy przy zawieraniu umów będą informować abonentów o możliwości blokowania stron z nieodpowiednimi treściami. Z usługi będzie można skorzystać, a także zrezygnować w każdym momencie, będzie ona bezpłatna. Projekt przewiduje też, by obowiązek ograniczenia dostępu do treści pornograficznych miały firmy, które publicznie udostępniają Wi-Fi.