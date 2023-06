Fala komentarzy do "Resetu". "PiS przyśpieszył grę 'kto jest większym Putinem'". Rachoń odpowiada Lucasowi

Zobacz wideo Jachira wymienia imiona zmarłych kobiet. "Jak w średniowieczu!"

W poniedziałek Telewizja Polska wyemitowała premierowy odcinek "Resetu", serialu dokumentalnego, który lansuje pogląd o przychylnej polityce rządów Donalda Tuska wobec Rosji. Produkcja wywołała wrzawę, ale raczej nie taką, na jaką liczyli twórcy. Zamiast o informacjach i tezach zawartych w materiale, dyskutuje się głównie o zgrzycie z udziałem dwóch zachodnich ekspertów - Billa Browdera i Edwarda Lucasa. Obaj zaledwie kilkanaście godzin po emisji skrytykowali twórców serialu. Zarzucili autorom między innymi wykorzystanie ich wypowiedzi w filmie, który atakuje Radosława Sikorskiego jako rzekomo prorosyjskiego polityka. Krytycznych głosów jest więcej.

Komentarze po premierze "Resetu". "PiS przyśpieszył grę 'kto jest większym Putinem'"

"PiS przyśpieszył grę 'kto jest większym Putinem', o której mówił dawno Tomasz Karoń (strateg polityczny - red.). Jest i reakcja PO. Co prawda ani PiS, ani PO, nie są partiami prorosyjskimi, ale to ma akurat najmniejsze znaczenie. Kreml się cieszy - przypiszemy im wpływ za coś, czego sami nie zrobili" - skomentował Marcin Kędzierski, współzałożyciel Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego.

"Eksperci występujący w filmie się odcinają, PiS robi jednak komisję w łagodniejszej wersji Dudy, panowie zostaną z tym 'Resetem' jak Himilsbach z angielskim" - ironizuje publicysta Jakub Majmurek.

"Propaganda PiS znakomicie potrafi ocieplać wizerunek swoich wrogów. I tak jak zawsze miałem b. krytyczne zdanie o polityce rządu Tuska wobec Rosji, tak teraz złapałem się na tym, że tej Platformie, z której robi się głównego machera zachodniego resetu, zwyczajnie współczuje" - napisał Michał Płociński, dziennikarz "Rzeczpospolitej"

"Autorzy serialu 'Reset' popełnili według mnie jeden podstawowy błąd. Mogli pokazać dwie strony sporu o politykę wobec Rosji, zaangażować polskich ekspertów (przede wszystkim skonsultować się ze specjalistami), i byłoby to bardziej wiarygodne. Zobaczylibyśmy też błędy resetu. A tak?" - ocenił Michał Patryk Sadłowski, historyk Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizujący się w historii Rosji.

"To wystarczy za wszystkie komentarze do waszego filmu 'Reset' Panowie Cenckiewicz i Rachoń. Nawet waszego rozmówcę ściganego przez Federacje Rosyjską oszukaliście i wykorzystaliście jego wypowiedzi całkowicie wbrew jego intencjom" - napisał Krzysztof Luft, obecnie członek Rady Programowej TVP, komentując oświadczenie Browdera.

"Szczucie na prozachodnich polityków opozycji w rządowych mediach jest typowo sowiecko-ruskim modelem polityki" - skomentował z kolei Krzysztof Brejza, senator KO.

Bill Browder to amerykański finansista, który przez ponad 10 lat z powodzeniem prowadził interesy w Rosji i był jednym z bliskich współpracowników Władimira Putina. W 2006 roku został wpisany na czarną listę osób, które "zagrażają bezpieczeństwu narodowemu". W następstwie został wydalony z kraju i otrzymał zakaz wjazdu na jego teren. Po tych wydarzeniach stał się jednym z najzagorzalszych krytyków polityki Putina. Po emisji "Resetu" Amerykanin napisał: "Byłem bardzo rozczarowany, gdy dowiedziałem się, że polski film dokumentalny zatytułowany "Reset", w którym się wypowiadałem, jest wykorzystywany do ataku na Radosława Sikorskiego jako [polityka - red.] prorosyjskiego i stara się wykluczyć go z polskiej polityki. Nie przychodzi mi na myśl wiele osób, które skuteczniej sprzeciwiały się Putinowi niż Radek".

Michał Rachoń odpowiada

Do serialu Rachonia i Cenckiewicza odniósł się też brytyjski publicysta Edward Lucas, który także wystąpił tam jako komentator. "Jestem przerażony. widząc, jak moje poglądy i nazwisko są wykorzystywane jako 'dowód' w polskich wewnętrznych atakach politycznych na Radosława Sikorskiego i innych. Dzieje się to bez mojej zgody i wiedzy" - napisał na Twitterze. Publicysta zamieścił również wpis po polsku. "Znam Radosława Sikorskiego osobiście od lat 80. Można się nie zgadzać z jego stanowiskiem politycznym - to normalne w demokracji. Twierdzenie, że jest 'rosyjskim agentem' jest równie absurdalne, co godne pogardy" - podkreślił. Później dodał, że domaga się usunięcia wywiadów z jego udziałem.

Rachoń, odnosząc się do komentarza Lucasa, napisał, że nie zgodzi się na "cenzurę filmu". "Nie wycofamy się, niezależnie od tego czy presję wywierać będą byli oficjele polskiego rządu, poseł do Parlamentu Europejskiego, wysoki przedstawiciel rządzącej Unią Europejską partii, czy dziennikarz i badacz którego pracę ceniliśmy do tego dnia" - napisał. "Szanowny Panie, jestem gotów opublikować całą naszą rozmowę oraz poprzedzającą ją korespondencję, z której jasno wynika, że widział Pan, co jest przedmiotem naszego zainteresowania, o czym jest film i czego będą dotyczyć pytania jakie Panu zadawałem" - dodał.