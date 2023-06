Burza po programie TVP. Internet wypomniał Magdalenie Ogórek jej słowa o Rosji i Krymie

W poniedziałek na antenie TVP wyemitowano pierwszy odcinek serialu "Reset", który według deklaracji autorów - Michała Rachonia i Sławomira Cenckiewicza, ma przedstawiać "nową filozofię" w budowaniu relacji Polski z Rosją za rządów koalicji PO-PSL. Po serialu zadebiutował też program publicystyczny "Arena poglądów", który poprowadziła Magdalena Ogórek. Zaatakowała w nim opozycję i zarzuciła jej - zgodnie z linią serialu - "reset" stosunków z Moskwą. Na Twitterze natychmiast przypomniano Ogórek jej własne słowa, które wypowiedziała w trakcie kampanii prezydenckiej w 2015 roku.

Ogórek zapomniała o swoim "resecie". Internet przypomniał jej słowa o Rosji i Krymie

- Nasze stosunki z Federacją Rosyjską leżą kompletnie na łopatkach i to jest największy dramat - oceniła w TVP Magdalena Ogórek, w czasie rozmowy z Krzysztofem Ziemcem, który w 2015 roku pytał ją o kwestię zawrócenia "Nocnych Wilków" (nacjonalistyczny rosyjski klub motocyklowy) na granicy z Terespolem. Fragment rozmowy z głównej anteny Telewizji Polskiej przypomniał na Twitterze między innymi Roman Imielski z "Gazety Wyborczej", który wskazał: "Magdalena Ogórek przekonuje w TVP Krzysztofa Ziemca, że po zagarnięciu Krymu i Donbasu trzeba ułożyć normalne relacje z Rosją Putina. A mówiła to jako kandydatka SLD na prezydenta w 2015 r. Wczoraj Ogórek atakowała opozycję za 'reset' z Rosją wiele lat wcześniej".

- Jak najszybciej potrzebujemy normalizacji tych stosunków i układania ich od nowa - przekonywała w 2015 roku Ogórek. Pytana o to, jak to zrobić, odparła: "Przez rozmowy, przez dialog. [...] Od kultury sportu poprzez embargo dla rolników". Oprócz nagrania przypominającego poglądy Ogórek z 2015, pojawiły się także nagłówki z rosyjskich portali i gazet, które zachwyciły się wypowiedzią ówczesnej kandydatki na prezydenta Polski. "Twarz nierusofobicznej Polski" - to tylko jeden przykład.

Wypowiedział się w serialu TVP pt. "Reset". Teraz jest "bardzo rozczarowany"

"Hej, Jacek Łęski, znowu Magdę Ogórek atakujo"

Z kolei pod wpisami Piotra Woźniaka na Twitterze swoimi uwagami na temat Magdaleny Ogórek wymienili się były pracownik stacji Jan Pawlicki i obecny pracownik TVP Info Jacek Łęski. "Hej, Jacek Łęski, znowu Magdę Ogórek atakujo. Gdzie była Twoja ulubienica, gdy reset z Rosją został ostatecznie skompromitowany? Tak, chciała Krym oddać Rosji. Dziś robicie ludziom wodę z mózgu. Co za dno... [pisownia oryginalna - przyp. red.]" - wywołał Pawlicki do odpowiedzi Łęskiego. Ten odpowiedział, że pytania może kierować bezpośrednio do zainteresowanej. "Bolejesz, że nie jesteś jej 'ulubieńcem'? Nie lękaj się, pisz, może ci odpowie. Mów za siebie i nie wrabiaj mi czegoś, czego ani nie myślę, ani nie mówię. Moje stanowisko w sprawie i Rosji i Krymu i Ukrainy nie zmieniło się od 40 lat, więc daruj sobie" - stwierdził. Panowie wymienili jeszcze dwa komentarze. Magdalena Ogórek nie dołączyła do twitterowego wspominania przeszłości.

