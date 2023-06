Śmierć ciężarnej Doroty. Morawiecki: Nie dokładajmy cierpienia rodzinie poprzez upolitycznienie

Podczas wtorkowej konferencji prasowej Mateusz Morawiecki został zapytany o śmierć ciężarnej Doroty w szpitalu w Nowym Targu. - Chcę złożyć najgłębsze wyrazy współczucia rodzinie pani Doroty w związku z tym, co się stało. To coś niezwykle smutnego - powiedział. - Nie przesądzam i nie przesądzajmy dzisiaj jakichkolwiek przyczyn, dlatego że one są badane i mam nadzieję, że bardzo szybko zostaną zbadane i przekazane opinii publicznej. Na pewno też dołożymy należytej staranności do tego. Ale nie dokładajmy cierpienia rodzinie poprzez upolitycznienie tego, co się stało - dodał premier.

- Chcę powiedzieć jednoznacznie, że kiedy życie i zdrowie kobiety jest zagrożone, to polskie prawo nie pozostawia żadnej wątpliwości: należy ratować życie i zdrowie kobiety. Aborcja nigdy nie jest łatwym wyborem, ale czasami jest po prostu koniecznością i prawo polskie jest tutaj jednoznaczne - zaznaczył szef rządu i dodał, że "życie i zdrowie kobiety jest tu najważniejsze". - Jeżeli jakieś dodatkowe wytyczne są potrzebne, to one zostaną wydane. Wiem, że kilkanaście miesięcy temu zostały wydane wytyczne Ministerstwa Zdrowia w tym zakresie, więc bardzo proszę, aby nikt się nie zasłaniał ich brakiem czy jakimiś obawami. Aborcja jest w Polsce dopuszczalna w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia kobiety. Polskie prawo jest tutaj jednoznaczne - powtórzył Mateusz Morawiecki.

W poniedziałek również Adam Niedzielski mówił, że "w Polsce każda kobieta w przypadku zagrożenia lub życia ma prawo do dokonania terminacji ciąży, czyli wykonania zabiegu aborcji". - Prawo do przerywania ciąży zostało na moją prośbę doprecyzowane w wytycznych przedstawionych przez dwóch konsultantów - prof. Czajkowskiego, konsultanta w dziedzinie położnictwa i ginekologii, ale również prof. Wielgosia, który jest konsultantem w dziedzinie perinatologii - podkreślił minister zdrowia. Jak tłumaczył, "7 listopada 2021 roku po pierwszych zdarzeniach, które budziły wątpliwości [po śmierci Izabeli z Pszczyny - red.], poprosił konsultantów o przygotowanie szczegółowych wytycznych, jak postępować, jaki jest standard postępowania w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia pacjentki, która ma również znaczenie w procesie podejmowania decyzji". - Każda z tych sytuacji jest bardzo uważnie analizowana, nie na poziomie politycznym przez ministra, ale na poziomie eksperckim przez Rzecznika Praw Pacjenta, który posługuje się ekspercką wiedzą - oznajmił Niedzielski.

Podczas tej samej konferencji Rzecznik Praw Pacjenta wymienił całą listę naruszeń, do jakich doszło w szpitalu w Nowym Targu, gdzie zmarła 33-letnia ciężarna Dorota. Bartłomiej Łukasz Chmielowiec zaznaczył, że chodzi o naruszenie prawa do udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, naruszenia praw pacjenta do udzielania świadczeń zdrowotnych z należytą starannością i uzyskania rzetelnej, klarownej informacji o stanie zdrowia i tego, jaki jest plan terapeutyczny. - Stwierdziliśmy również naruszenie praw pacjenta do dokumentacji medycznej w postaci nierzetelnego jej wypełnienia i braków w dokumentacji - wyjaśnił.

Od kilku dni media ujawniają nowe fakty nt. śmierci ciężarnej Doroty. 33-latka zmarła w nocy z 23 na 24 maja podczas pobytu w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Nowym Targu (woj. małopolskie). Kobieta była w piątym miesiącu ciąży. Z relacji jej rodziny i adwokatki zajmującej się sprawą wynika, że lekarze nie zdecydowali się wykonać aborcji, mimo że życie Doroty było zagrożone. - Nie była to piorunująca sepsa. Wykładniki stanu zapalnego rosły systematycznie (...) Lekarze mieli trzy dni na podjęcie decyzji - powiedziała mec. Jolanta Budzowska. - Pozbawiono ją prawa wyboru, prawa decyzji o tym, czy chce ryzykować swoim życiem, czy też zdecyduje się na terminację ciąży na tym etapie. Ciąży, która i tak nie miała szans - podkreśliła pełnomocniczka rodziny zmarłej Doroty.

Śmierć Doroty w Nowym Targu, a wcześniej Izabeli z Pszczyny i Agnieszki z Częstochowy, łączone są z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, który w 2020 roku uznał, że aborcja w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu lub jego nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu jest niezgodna z konstytucją.