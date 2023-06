- Ryby w Odrze już zdychają, a wiceminister od gospodarki wodnej ma to w dupie - słyszymy od jednego z polityków obozu rządzącego, któremu bliskie są odrzańskie tereny, dotknięte w zeszłym roku masowym wymieraniem ryb.

REKLAMA

Zobacz wideo Zielony Poranek: staramy się wypracować rekomendacje, żeby katastrofy ekologiczne się nie powtarzały

Podkreśla to, bo są już pierwsze doniesienia o znajdowaniu śniętych ryb w tym roku. Na małą skalę, ale jednak. Najpierw w zbiorniku Czernica w starorzeczu Odry niedaleko Wrocławia. A także w Kanale Gliwickim, skąd w minioną sobotę wyłowiono 450 kilogramów śniętych ryb, a w niedzielę kolejnych 370 kg. To sygnał ostrzegawczy, że ponowna katastrofa jest możliwa. Taka jak ta z lipca i sierpnia 2022 r., kiedy to na granicy województwa opolskiego i dolnośląskiego, a potem też później w lubuskim wymierały setki ton ryb. Powód? Zakwit toksycznych złotych alg. A powód ich kwitnienia? Nadmierne zasolenie wody. Powód zasolenia? Tego to już ponad wszelką wątpliwość nie ustalono.

Kaczyński może wrócić do rządu. Przez wojny wewnętrzne i kampanię

Po roku sprawa Odry jest ważna na paru poziomach. Politycznym, stricte kampanijnym, wewnątrzrządowym, ale także prywatnym. Dlatego premier Mateusz Morawiecki, jak wynika z naszych informacji, starał się wymusić szybkie działania i ekspresowe napisanie specustawy dotyczącej Odry, która miała uchronić rzekę przez ponownymi katastrofami ekologicznymi. Nie wyszło.

Ale po kolei. Po pierwsze: ponowne masowe ginięcie ryb w Odrze to byłaby katastrofa wizerunkowa - zwłaszcza że specustawa, która miała temu długofalowo zapobiegać, nadal leży w Sejmie - nieuchwalona. Na rozpoczynającym się posiedzeniu Sejmu posłowie mają się nią ponownie zająć. Taka katastrofa ekologiczna możliwa jest w lecie, gdy jest gorąco, stan wody niski, a zrzuty ścieków i zasolonych wód z zakładów przemysłowych duży. Rzutem na taśmę Sejmowi może się udać zdążyć przed rocznicą katastrofy z 2022 r. Politycy obozu rządzącego otwarcie jednak mówią, że wymieranie Odry może się powtórzyć.

Szefowa PZW: Wiemy, że katastrofa na Odrze się powtórzy

Po drugie: trwa kampania wyborcza i taka ponowna katastrofa, to byłby cios w obóz rządzący.



Po trzecie: Dolny Śląsk to rodzinne strony premiera Mateusza Morawieckiego, więc mu na Odrze zwyczajnie, tak po ludzku, bardzo zależy.



Po czwarte: z naszych informacji wynika, że wielokrotnie premier napominał Marka Gróbarczyka, by się uwijał z pisaniem specustawy. Gróbarczyk jest wiceministrem infrastruktury, pełnomocnikiem rządu ds. gospodarki wodą oraz inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej. Na jednym ze spotkań szef rządu powiedział do wiceministra tak: "Marku, jesteś nestorem gospodarki wodnej i powinieneś ją napisać".

Pisanie tej ustawy to jednak pokaz imposybilizmu. 28 sierpnia 2022 r. Gróbarczyk mówił twardo: - Zakładamy, że specustawa dotycząca rewitalizacji Odry w ciągu dwóch miesięcy zostanie przyjęta przez rząd.

Czyli - jeśli ktoś uwierzył Gróbarczykowi - powinna być przyjęta przez rząd w październiku 2022 r.

W listopadzie Gróbarczyk przekonywał, że pod koniec miesiąca specustawa dotycząca Odry już na pewno będzie. Ostatecznie została przyjęta przez Radę Ministrów… z ponad półrocznym opóźnieniem, 17 maja 2023 r. W związku z tymi opóźnieniami premier był poirytowany postawą swojego wiceministra od gospodarki wodnej. Wiceminister jest jednak trudny do ruszenia, bo uchodzi za człowieka bardzo ważnego w PiS-ie europosła Joachima Brudzińskiego, a ma też dobre relacje z Tadeuszem Rydzykiem.

Specustawa powstała z dużym opóźnieniem i w bólach. Rząd się chwali jednak, że wpisane do ustawy inwestycje na Odrze i jej dopływach przyniosą ochronę środowiska wodnego Odry - organizacje ekologiczne projekt jednak krytykują. Ustawa zakłada miliardowe dofinansowania, powołanie Inspekcji Wodnej, która ma reagować na nielegalne zrzuty ścieków i podwyższenie kar za zanieczyszczanie rzek.

Szokujący raport Greenpeace: Wisła zasolona mocniej niż Odra

Ciężar komunikacji i tłumaczenia się ze sprawy Odry wzięła na siebie minister klimatu i środowiska Anna Moskwa, choć gospodarka wodna należy do kompetencji Ministerstwa Infrastruktury, a konkretnie do odpowiedzialnego tam za gospodarkę wodną wspomnianego już wiceministra Gróbarczyka.

Sama Moskwa broni ekipy rządzącej, ale też wprost mówi o groźbie powtórnego wymierania Odry. - Jesteśmy przekonani, że udało się zrobić wszystko, co mogliśmy zrobić, tak żeby zapobiec powtórzeniu się katastrofy z ubiegłego roku. (...) Zdajemy sobie sprawę, że może się powtórzyć sytuacja z ubiegłego roku i pojawić każdy scenariusz - mówiła niedawno. Czyli: zrobiliśmy, co mogliśmy, ale katastrofa może być i w tym roku.

O ile z bardziej skomplikowaną specustawą idzie jak z pływaniem w mule, to z prostą wypłatą pieniędzy przez ZUS za szkody wywołane katastrofą poszło sprawnie. Rząd wszak już po miesiącu od katastrofy sprzed roku wysłał do Sejmu projekt ustawy o wypłacie firmom poszkodowanym przez katastrofę na Odrze po 3010 zł za każdego ubezpieczonego. A po kolejnym miesiącu ustawę podpisał już prezydent i weszła on w życie - gotówka popłynęła nad Odrę. A specustawa nadal tkwi w Sejmie, choć i to jest postęp.