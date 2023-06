Wypowiedział się w serialu TVP pt. "Reset" i już tego żałuje. "Jestem przerażony"

W poniedziałek premierę miał serial TVP pt. "Reset". Produkcja Michała Rachonia i Sławomira Cenckiewicza ma przedstawiać, w jaki sposób za rządów PO-PSL budowano "nową filozofię" w relacjach Polski z Rosją. Prawo i Sprawiedliwość regularnie przedstawia Donalda Tuska jako prorosyjskiego (ale też proniemieckiego) polityka. Wpisuje się w to również tzw. lex Tusk, czyli ustawa o komisji ds. badania wpływów rosyjskich. W pierwszym odcinku "Resetu" była mowa m.in. o spotkaniu Radosława Sikorskiego z Siergiejem Ławrowem.

Wypowiedział się w serialu TVP, teraz jest "bardzo rozczarowany"

Już we wtorek rano produkcję TVP skomentował Bill Browder, który wypowiadał się w "Resecie". To amerykański finansista, który przez ponad 10 lat z powodzeniem prowadził interesy w Rosji i był jednym z bliskich współpracowników Władimira Putina. W 2006 roku został wpisany na czarną listę osób, które "zagrażają bezpieczeństwu narodowemu". W następstwie został wydalony z kraju i otrzymał zakaz wjazdu na jego teren. Po tych wydarzeniach stał się jednym z najzagorzalszych krytyków polityki Putina.

Byłem bardzo rozczarowany, gdy dowiedziałem się, że polski film dokumentalny zatytułowany "Reset", w którym się wypowiadałem, jest wykorzystywany do ataku na Radosława Sikorskiego jako [polityka - red.] prorosyjskiego i stara się wykluczyć go z polskiej polityki. Nie przychodzi mi na myśl wiele osób, które skuteczniej sprzeciwiały się Putinowi niż Radek

- napisał Bill Browder. Na jego wpis odpowiedział Radosław Sikorski. "Tej opinii pomysłodawcy ustaw Magnickiego, które nakładają sankcje na Rosję, w TVPiS nie pokażą" - napisał europoseł i były szef MSZ. O co chodzi z Ustawą Magnickiego? W 2007 roku Siergiej Magnicki, prawnik Billa Browdera, natrafił na trop gigantycznej afery podatkowej i ujawnił nadużycia w organach skarbowych Federacji Rosyjskiej, które miały sprzeniewierzyć nawet 230 mln dolarów. Po nagłośnieniu skandalu Magnicki trafił do więzienia. Rok później zginął z rąk więziennych strażników. W 2012 roku amerykański Senat przyjął tzw. Ustawę Magnickiego. Dokument zabraniał udzielania wiz wjazdowych do USA rosyjskim funkcjonariuszom rządowym, których oskarża się o współodpowiedzialność za śmierć Siergiej Magnickiego, jak również innym osobom podejrzanym o łamanie praw człowieka.

Do "Resetu" odniósł się też brytyjski publicysta Edward Lucas. "Jestem przerażony widząc, jak moje poglądy i nazwisko są wykorzystywane jako 'dowód' w polskich wewnętrznych atakach politycznych na Radosława Sikorskiego i innych. Dzieje się to bez mojej zgody i wiedzy" - napisał na Twitterze. Publicysta zamieścił również wpis po polsku. "Znam Radosława Sikorskiego osobiście od lat 80-tych. Można się nie zgadzać z jego stanowiskiem politycznym - to normalne w demokracji. Twierdzenie, że jest 'rosyjskim agentem' jest równie absurdalne, co godne pogardy" - podkreślił.

Twórcy "Resetu" reagują na komentarze. "Rolą dziennikarzy jest ujawnianie kluczowych faktów politycznych"

Do nieprzychylnych komentarzy odnieśli się już twórcy "Resetu". "Cios to przesada" - napisał Sławomir Cenckiewicz, odnosząc się do artykułu zatytułowanego "Cios w TVP". "Z szacunku dla prac, drogi i wiedzy obu naszych rozmówców o kulisach tych wpisów nie napiszę ani słowa. Za wywiady, gościnę, rozmowy, korespondencję i ważne słowa - wdzięczność" - podkreślił.

"Nie wiem, kto 'wykorzystuje ten dokument do wykluczenia [Sikorskiego] z polskiej polityki', ale stanowczo potępiam takie wykorzystywanie dziennikarstwa. Polska jest demokracją i jedynymi, którzy mogą wykluczyć kogokolwiek z polityki, są wyborcy. Rolą dziennikarzy jest ujawnianie kluczowych faktów politycznych. Robimy to w serii 'Reset' i jesteśmy dumni, że mamy Billa Browdera, autora bestsellerów takich jak 'Red Notice' i 'Freezing Order', dzielących się spostrzeżeniami na temat polityki Putina w Rosji i polityki resetu" - napisał z kolei Michał Rachoń.

