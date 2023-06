Partia Twój Ruch została założona w 2013 roku z przekształcenia się Ruchu Palikota. Po dziesięciu latach ugrupowanie przechodzi jednak do historii. Powód? Jak dowiedziała się "Rzeczpospolita", niezłożenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok.

Twój Ruch przechodzi do historii. Dziesięć lat temu partię założył Janusz Palikot

W przypadku braku sprawozdania finansowego Państwowa Komisja Wyborcza występuje do sądu z wnioskiem o wykreślenie wpisu partii z ewidencji. Współprzewodnicząca Twojego Ruchu, Marzenna Karkoszka, stwierdziła jednak w rozmowie z dziennikiem, że był to świadomy ruch. - W styczniu podjęliśmy decyzję o samorozwiązaniu partii. Po odejściu Janusza trudno było odbudować markę partii, bo czy komuś się to podoba, czy nie, Palikot był najbardziej rozpoznawalnym brandem politycznym w Polsce - tłumaczyła.

Twój Ruch ulegnie samorozwiązaniu

W 2005 roku Janusz Palikot wstąpił do Platformy Obywatelskiej w Lublinie. W tym samym roku wystartował w wyborach parlamentarnych, zdobywając mandat poselski. Uzyskał go także w wyborach w 2007 roku. W 2009 roku został wybrany na wiceprzewodniczącego Klubu Parlamentarnego PO, jednak w kolejnym roku zapowiedział rezygnację z członkostwa w partii oraz plany założenia własnego ugrupowania.

W październiku 2010 roku zostało zarejestrowane stowarzyszenie RPP, a kilka dni później partia Ruch Poparcia. W związku z brakiem sprawozdania finansowego Palikot złożył wniosek o rejestracji nowej partii - Ruch Palikota, która została wpisana do ewidencji w czerwcu 2011 roku. Palikot został jej przewodniczącym. W wyborach parlamentarnych 2011 Ruch Palikota zajął trzecie miejsce, uzyskując 10,02 proc. głosów (po Platformie Obywatelskiej z 39,18 proc. oraz Prawie i Sprawiedliwości z 29,89 proc.).

W 2013 roku Ruch Palikota został przekształcony w Twój Ruch, którego Janusz Palikot został przewodniczącym. Polityk podkreślał, że "stara się uciekać od prostego podziału prawica-lewica". - My jesteśmy partią zmainy - zapewniał na antenie TOK FM, dodając, że "nie sytuuje się jako typowa lewica". W 2014 roku Palikot zadeklarował start w wyborach prezydenckich w kolejnym roku. W roku 2019 polityk przestał pełnić funkcję przewodniczącego TR, a nowymi współprzewodniczącymi zostali Marzenna Karkoszka i Kamil Żebrowski.