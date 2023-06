W niedzielę Marlena Maląg uczestniczyła we mszy z okazji 770. rocznicy fundacji kościoła św. Mikołaja przez księcia Bolesława Pobożnego. Odprawiał ją biskup kaliski Damian Bryl. Podczas nabożeństwa ministerka rodziny i polityki społecznej odczytała list premiera Mateusza Morawieckiego. "Było to wyjątkowe wydarzenie, które z pewnością na długo pozostanie w moim sercu" - oceniła później polityczka PiS w mediach społecznościowych.

"Wspaniale było być świadkiem tej ważnej chwili dla Kościoła i całej społeczności kaliskiej. Uroczysta atmosfera, przepiękna oprawa liturgiczna oraz obecność duchownych i wiernych tworzyły niepowtarzalną atmosferę. Była to również okazja do uczczenia 70. rocznicy wizyty bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w tej wspaniałej świątyni" - podkreśliła Maląg i dodała, iż cieszy ją, że "mogła być częścią tej wyjątkowej celebracji, której celem było oddanie hołdu historii i tradycji kościoła kaliskiego". "Niech Boże błogosławieństwo zawsze nam towarzyszy i umacnia naszą wiarę" - zaznaczyła. W nabożeństwie uczestniczyli również inny politycy Prawa i Sprawiedliwości.

Oburzenie wystąpieniem Marleny Maląg w kościele. "Kampania wyborcza pod ołtarzem"

Niedzielną uroczystość, podczas której Marlena Maląg odczytała list premiera, skomentował w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" poseł Platformy Obywatelskiej Mariusz Witczak. - PiS nie ma żadnych oporów, żeby prowadzić kampanię we wszystkich miejscach, nawet w kościołach - powiedział i podkreślił, że kościół powinien być miejscem apolitycznym. - Nadużywanie sojuszu tronu i ołtarza nigdy na dobre nie wychodziło ani Kościołowi, ani sprawującym władzę - dodał. Michał Nawrocki, działacz "Solidarności" i wierny z Kalisza, również nie krył swojego oburzenia. - Mogła przyjść, ale czytać list od premiera? To było niestosowne. To kampania wyborcza pod ołtarzem - powiedział "Wyborczej". We mszy uczestniczył też Janusz Pęcherz, senator Platformy Obywatelskiej. Polityk został zaproszony na wydarzenia. W rozmowie z "GW" zauważył, że jest problem z wykorzystywaniem przez polityków partii rządzącej Kościoła.

Występują i odczytują listy od premiera czy prezydenta. Przecież mogli to przekazać biskupowi lub proboszczowi, albo odczytać w innym miejscu

- powiedział. Jego zdaniem jest to jednak wina PiS, a nie duchownych.

Burza po wystąpieniu Maląg. "A co Pani powie rodzinom Pani Doroty"

Negatywne komentarze można przeczytać również pod facebookowym wpisem ministerki Marleny Maląg. Oto kilka z nich: "Chory kraj, jeśli na ambonie zamiast księdza, występuje polityk rządzącej partii", "Kampania wyborcza PiS nawet wkracza do kościołów", "Początek kampanii wyborczej w Kościele katolickim. Czy nie powinno być głoszone słowo Boże, a nie list kampanijny?", "Wiec partyjny w Kościele? Kościół powinien być wolny od polityki. Każdy obywatel, bez względu na poglądy polityczne, powinien się tam czuć jak w domu. Wstyd".

A co Pani powie rodzinom Pani Doroty, Pani Izy i innym, które zmarły w szpitalach przez zaostrzenie prawa aborcyjnego? Pomodli się Pani za nie? To prawo zabija kobiety i nic w tej sprawie nie robicie. Kobiety boją się zachodzić w ciążę

- napisała jedna z użytkowniczek mediów społecznościowych.

"Tylko złośliwi ludzie mogą mówić, że to była polityka"

"Gazeta Wyborcza" poprosiła dyrektora gabinetu politycznego ministerki rodziny i polityki społecznej, aby odniósł się do sprawy. Piotr Trybek stwierdził, że negatywne komentarze są "niedorzeczne". - Pan premier był jednym z zaproszonych gości. Nie mógł być, więc skierował pismo i prosił o jego odczytanie minister Maląg - powiedział. Jak dodał, "tylko złośliwi ludzie mogą mówić, że to była polityka" i nie ma to "nic wspólnego z polityką". - To przejaw szacunku dla polskiej, chrześcijańskiej tradycji i kultury. Pan premier interesuje się żywo sprawami regionu. Kalisz bardzo wiele zawdzięcza duchownym. To była intelektualna elita miasta, która wypływała na rozwój miasta - stwierdził w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" i podkreślił, że Marlena Maląg odczytała list nie z ambony, a z mównicy. Innego zdania jest działacz "Solidarności" Michał Nawrocki, który zaznaczył, iż "mównica to miejsce konsekrowane dla osób duchownych". - Może tam wystąpić osoba świecka czytająca Ewangelię, ale nie polityk czy polityczka wygłaszająca polityczne pogaduszki, niemające nic wspólnego z liturgią - wyjaśnił.

Ks. Przemysław Kaczkowski, rzecznik prasowy diecezji kaliskiej, w oświadczeniu przesłanym "Wyborczej" podkreślił, że list został odczytany przez polityczkę PiS nie z "ambony", ale "w miejscu wyznaczonym poza prezbiterium zgodnie z przepisami liturgicznymi". "List nie zawierał wątków politycznych, a jedynie te odnoszące się do historii świątyni. (...) Wszelkiego rodzaju 'uprawianie polityki' - mówiąc potocznym językiem - zwłaszcza podczas liturgii, byłoby szkodliwym wypaczeniem misji Kościoła" - dodał.