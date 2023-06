WP: Przyjaciele Beaty Szydło na liście "prawie milionerów". Zabrakło im kilku tysięcy

Bianka Mikołajewska we wtorek opublikowała w Wirtualnej Polsce drugą część listy "klubu milionerów". Tym razem dziennikarka opisała listę 62 osób, które do końca 2022 r. zarobiły w giełdowych spółkach również ogromne pieniądze, ale nieco mniej niż milion złotych. Mikołajewska wskazuje, że część z tych osób najprawdopodobniej brakujące do miliona sumy [kilka tysięcy złotych - przyp. red.] zarobiła już w pierwszych miesiącach tego roku.

Zestawienie otwierają Sabina Bigos-Jaworowska i Michał Kaszyński, przyjaciele Beaty i Edwarda Szydło. Do miliona złotych wynagrodzenia zabrakło im po 4 tys. zł - czytamy w WP. Portal wskazuje, że zarówno Bigos-Jaworowska, jak i Kaszyński, karierę w radach nadzorczych spółek z udziałem państwa rozpoczynali, kiedy rządem kierowała Szydło. Bigos-Jaworowska to dyrektorka szpitala w Oświęcimiu, która od 2016 r. trafiła najpierw do rady nadzorczej państwowej spółki zarządzającej Stadionem Narodowym. W czerwcu 2017 r. została powołana także do rady nadzorczej Pekao, gdzie do końca 2021 r. zarobiła 996 tys. zł. - donosi portal i dodaje, że rok temu przekazała 12 tys. zł darowizny na PiS. Dokładnie tyle samo - jak pisze WP - 996 tys. zł - zarobił Kaszyński, wieloletni znajomy i partner biznesowy Edwarda Szydło, który w 2017 r. został członkiem rad nadzorczych kontrolowanych przez państwo spółek Gliwicki Zakład Usług Górniczych i Uzdrowisko Krynica Żegiestów i w tym samym roku zasiadł w radzie nadzorczej banku Pekao. On także przekazał 12 tys. darowizny partii Kaczyńskiego.

We wtorkowej publikacji WP znalazł się też Maciej Łopiński, członek rady nadzorczej PKO BP, były członek rady nadzorczej PZU z zarobkiem 911 tys. zł W latach 2005-10 był ministrem, potem szefem gabinetu Lecha Kaczyńskiego w Kancelarii Prezydenta RP. W latach 2011-15 był posłem PiS. W 2015 r. wrócił do Kancelarii Prezydent RP. Na liście Mikołajewskiej jest też "człowiek Morawieckiego" - Andrzej Kapała, członek rady nadzorczej Orlenu, z zarobkiem 599 tys. zł. W latach 2009-11 był członkiem zarządu Stowarzyszenia Solidarność Walcząca, założonego przez Kornela Morawieckiego, a następnie przez osiem lat był dyrektorem biura administracji w PKO BP, kiedy bankiem kierował przyjaciel Mateusza Morawieckiego, Zbigniew Jagiełło.

Hojnym darczyńcą Prawa i Sprawiedliwości jest Piotr Nowak, członek zarządu PZU - w 2022 r. wpłacił na rzecz partii ponad 45 tys. zł. Do zarządu PZU został powołany w kwietniu 2022 i do grudnia zarobił ponad 840 tys. zł, co daje ponad 100 tys. zł miesięcznie. Nowak w 2015 r. był ekspertem ds. gospodarczych w Kancelarii Prezydenta RP, następnie od grudnia 2015 r. do końca 2020 r. podsekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów. Przez sześć miesięcy pełnił też funkcję ministra rozwoju i technologii.

Przypomnijmy, że w poniedziałek Bianka Mikołajewska opublikowała w Wirtualnej Polsce wyniki analizy raportów19 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, których akcjonariuszem jest Skarb Państwa. Dziennikarka skupiła się na latach 2016-2022 i tym, kto we władzach tych spółek był powiązany z Prawem i Sprawiedliwością oraz - szerzej - z całym obozem rządzącym. Sprawdziła ich stanowiska i zarobki m.in. w spółkach: Orlen, Grupa Lotos, Energa, Enea, KGHM Polska Miedź, PGNiG, Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU), PKO Bank Polski, Polska Grupa Energetyczną (PGE), Grupa Azoty, Tauron Polska Energia, Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW), Polski Holding Nieruchomości (PHN) i Giełda Papierów Wartościowych oraz Bank Ochrony Środowiska, Bank Pekao, Alior Bank, PKP Cargo i LW Bogdanka. 152 osoby są mniej lub bardziej bezpośrednio powiązane z obozem Zjednoczonej Prawicy i jej czołowymi politykami, czyli Kaczyńskim, Morawieckim, Dudą, Ziobro, Błaszczakiem, Kamińskim.

Beata Szydło, była premierka i obecna europosłanka, nie przemilczała poniedziałkowej publikacji Wirtualnej Polski na temat osób, które "Dobra zmiana" uczyniła milionerami. Na Twitterze przypomniała, że w rządzie nie jest od 2019 roku, a pytania o "politykę kadrową" powinno kierować się "gdzie indziej". "Co do moich słów z 2015 roku, to nie zmieniłam i nigdy nie zmienię zdania, że praca, pokora i umiar są najważniejsze w zarządzaniu państwem. Warto, by pamiętał o tym każdy, kto pełni, lub chce pełnić, ważne stanowiska" - stwierdziła Szydło.