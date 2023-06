Jarosław Kaczyński może wrócić do rządu. Wściekł się przez wojny wewnętrzne i kampanię

- Prezes się wku****, bo nie idzie - słyszymy od dobrze poinformowanej osoby.



W różnych źródłach potwierdziliśmy, że na najwyższych szczeblach PiS scenariusz "powrót prezesa do rządu" jest faktycznie rozważany. Nie ma finalnej decyzji, ale prezes Prawa i Sprawiedliwości mówi na najwyższym szczeblu partii, że poważnie myśli o swoim ponownym wejściu do rządu - na stanowisko wicepremiera.

REKLAMA

Zobacz wideo Jaka będzie przyszłość Zjednoczonej Prawicy? Łapiński: Przewiduję, że dotrwa do wyborów

Zdaniem naszych rozmówców z obozu PiS Jarosław Kaczyński, rzucając taki pomysł, może chcieć sprawdzić reakcje grona swoich najbliższych współpracowników. I ich zdyscyplinować.

Wedle naszych informacji rozważany scenariusz zakłada, że jednocześnie zdegradowani mieliby zostać wszyscy obecni wicepremierzy: minister kultury prof. Piotr Gliński, minister aktywów państwowych Jacek Sasin, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak i Henryk Kowalczyk, który nie mając żadnej "teki" przez zasiedzenie zajmuje się byciem wicepremierem.

W tej koncepcji zatem rząd miałby dwóch liderów. Pierwszego: premiera, a zarazem wiceprezesa PiS Mateusza Morawieckiego. I drugiego: prezesa PiS, a zarazem - w tym scenariuszu - wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego.

Decyzja ostateczna nie została podjęta. Niemniej i sam prezes, i inni politycy PiS na najwyższym szczeblu partii rozważają tę opcję - leży ona na stole.

Kulisy orędzia Andrzeja Dudy są zadziwiające. Sam się wahał, czy chce wystąpić w TV

Zirytowany Kaczyński. Na nerwy działają kampania i spory

To, że prezes PiS rozważa swój powrót do rządu i postawienie na "rząd dwóch liderów" wynika z jego irytacji. Wedle naszych informacji kampania nie spełnia oczekiwań prezesa PiS. Mimo tonu wielkiego zadowolenia obecnego w publicznych wystąpieniach polityków partii rządzącej, w tym szefa sztabu wyborczego Tomasza Poręby, Jarosław Kaczyński ma być wściekły na to, że rząd nie jest zwarty, lecz pełen konfliktów, a kampania nie idzie dobrze.

Jeszcze przed Programowym Ulem PiS, który odbył się w połowie maja, w Zjednoczonej Prawicy zawrzało i to publicznie. Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro i premier Mateusz Morawiecki bezpardonowo wymieniali ciosy. Minister mówił, że wszystkie decyzje premiera w polityce na forum Unii Europejskiej były błędne, a premier porównywał go do krowy, która "dużo ryczy, mało mleka daje". To tylko wycinek ich konfliktu.

Jednocześnie w obozie rządzącym trwa konflikt wicepremiera Jacka Sasina z premierem Mateuszem Morawieckim. Prezesa rozwścieczyła afera z wyprowadzaniem ogromnych pieniędzy z NCBiR, o co obwiniali się nawzajem do niedawna zaufany człowiek prezesa - a teraz odsunięty na boczny tor - europoseł Adam Bielan i były już wiceminister Jacek Żalek. I jeszcze ciągła szarpanina z Suwerenną Polską Ziobry, która - ścierając się z PiS-em - chce dostać jak najwięcej miejsc na listach wyborczych PiS.

Ponadto kampania zdaniem prezesa wcale nie idzie jak po maśle - obietnice jak 800+ czy darmowe leki dla osób 65+ przykuły uwagę, ale nie wywołały przypływu poparcia w sondażach. Z kolei Platforma Obywatelska łapie wiatr w żagle dzięki marszowi 4 czerwca.

Na zewnątrz - na Twitterze - szef sztabu Tomasza Poręby i sam prezes tryskają optymizmem. - Mamy mocną czwórkę z przodu i idziemy dalej. Podobnie było przed wyborami do PE w 2019 r. Jak się skończyło? Każdy wie. Teraz będzie tak samo - pisał niedawno Poręba, nawiązując do rekordowego (45,3 proc.) wyniku PiS w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Jarosław Kaczyński w rozmowie z "Gazetą Polską" przekonywał z kolei, że według wewnętrznych badań PiS ma poparcie "minimalnie powyżej 40 proc.", a do samodzielnej większości brakuje mu zaledwie "kilku procent". W autoryzowanych wywiadach wszystko jest więc super.

Największy sukces Platformy od prawie 10 lat, ale do wygranych wyborów wciąż daleko

A w rzeczywistości? Jednak nie. W obozie PiS w praktyce funkcjonują dwa sztaby. Pierwszy: ten stworzony przez Nowogrodzką, na którego czele stoi europoseł Tomasz Poręba, a jako PR-owcy pierwsze skrzypce grają w nim Anna Plakwicz (zatrudniona na dyrektorskim stanowisku w państwowym gigancie PKO BP) i Piotr Matczuk. Jest tam też bardzo bliski współpracownik prezesa PiS Michał Moskal, rzecznik PiS Rafał Bochenek, wpływowy sekretarz generalny partii Krzysztof Sobolewski wraz ze swoim zastępcą. Badaniami sondażowymi zajmuje się głównie Piotr Agatowski - przyjaciel Andrzeja Dudy i współautor jego kampanii, ale dziś pracujący bliżej z PiS.

W partyjnym sztabie nie ma ludzi premiera, ale szef rządu zabiega o dokooptowanie do niego jednej z bliskich sobie osób. Drugi sztab - nieformalny - skupiony jest wokół kancelarii premiera. Tu głównym "mózgiem" i zarazem specem od badań jest prof. Norbert Maliszewski, szef Rządowego Centrum Analiz. Jest też - od lat zresztą - m.in. kilku innych ludzi Morawieckiego, jak rzecznik rządu Piotr Müller, zastępczyni szefa KPRM Izabela Antos czy dyrektor Centrum Informacyjnego Rządu Tomasz Matynia.

Spośród naszych rozmówców z obozu rządzącego nikt nie był w stanie przesądzić, czy prezes PiS faktycznie zdecyduje się na powrót do rządu. Jedni przekonują, że choć prezes faktycznie o tym zaczął wspominać, ale po to, aby dyscyplinować obóz. A inni są zdania, że jeśli prezes już miałby wejść do KPRM, to powinno się to stać w najbliższych paru tygodniach, bo później - tuż przed wyborami - wyglądałoby to na ruch desperacki.



Prawo i Sprawiedliwość - partia istniejąca od dokładnie 22 lat (zarejestrowano ją 13 czerwca 2011 r.) - walczy o trzecią kadencję samodzielnych rządów. Sondaże pokazują, że dziś jest to bardzo mało prawdopodobne, ale możliwe w hipotetycznej koalicji z Konfederacją.

Na koniec czerwca PiS szykuje duże wydarzenie - kolejną, po majowym Ulu z maja, konwencję programową.