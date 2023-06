We wtorek pierwsze czytanie prezydenckiej nowelizacji "lex Tusk". Wybór składu komisji może być testem

Zgodnie z harmonogramem Sejmu punkt dotyczący prezydenckiego projektu rozpocznie się we wtorek o godzinie 18.30. Kwestię nowelizacji obowiązującej ustawy komentował w rozmowie z Polską Agencją Prasową poseł PiS Kazimierz Smoliński. - Komisja powstanie, natomiast możemy dyskutować o jej kształcie. Propozycja pana prezydenta Andrzeja Dudy wpłynęła do laski marszałkowskiej. W tej chwili są analizy, na ile można, że tak powiem, szybko dokonywać zmian w tej komisji. Można powołać ją w tym kształcie (zgodnym z obecną ustawą - PAP), jednocześnie być otwartym na propozycje pana prezydenta, bo możemy powołać (do komisji) osoby, które nie są posłami. To będzie zgodnie z obecnym kształtem ustawy - mówił.

We wtorek I czytanie prezydenckiej nowelizacji "lex Tusk". Wybór składu ma być testem

Według rozmówcy "Gazety Wyborczej", ważnego polityka obozu władzy, wybór składu komisji będzie testem, czy parlamentarzyści PiS "wyjdą naprzeciw propozycjom prezydenta". - Są różne warianty, testem będzie wybór składu, czy będą tam posłowie. Pójdzie nowelizacja prezydenta, a do niej może nasze poprawki - twierdzi informator dziennika. 29 maja ustawę o powołaniu komisji ds. badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022 Andrzej Duda podpisał 29 maja. Jednocześnie prezydent skierował ją w trybie następczym do Trybunału Konstytucyjnego. Zaledwie kilka dni później Duda przedstawił projekt nowelizacji ustawy tej ustawy. Jedną z najważniejszych zmian jest zniesienie tzw. środka zaradczego w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi na okres do 10 lat. Kluczowa zmiana dotyczy też członków komisji. W myśl projektu, który wyszedł z Kancelarii Prezydenta, do gremium nie mogą należeć parlamentarzyści.

Sejm wybierze członków jeszcze w tym tygodniu?

5 czerwca sprawę nowelizacji komentował sekretarz generalny Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Sobolewski. Sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski powiedział w Programie 3 Polskiego Radia, że zaproponowana nowelizacja nie zmienia pomysłu, jaki miało Prawo i Sprawiedliwość na funkcjonowanie komisji. Zgodnie z ustawą o badaniu wpływów rosyjskich "prawo zgłaszania Marszałkowi Sejmu kandydatów na członków Komisji w liczbie nie większej niż 9 przysługuje każdemu klubowi poselskiemu lub parlamentarnemu, w terminie wskazanym przez Marszałka Sejmu". Gazeta.pl skierowała pytanie do Kancelarii Sejmu o liczbę zgłoszeń i termin, kiedy poznamy skład komisji. Na razie nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Z kolei według "Gazety Wyborczej" członków komisji Sejm może wybrać jeszcze w tym tygodniu.