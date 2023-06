Hołownia i Kosiniak-Kamysz zaprosili inne partie na konsultacje. Przyszedł tylko PiS

Przypomnijmy: w piątek 9 czerwca Szymon Hołownia zaprosił wraz z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem przedstawicieli KO, Konfederacji, Lewicy, a także PiS, na konsultacje pierwszego wspólnego projektu ustawy Trzeciej Drogi: Przyszłość+. "Celem Trzeciej Drogi jest wprowadzenie do polskiej polityki nowych wartości, takich jak rozmowa o konstruktywnych propozycjach na przyszłość" - napisał Hołownia na Twitterze. Projekt ustawy zawiera propozycje zwiększenia wydatków na edukację do 6 proc. PKB. "Zamiast rozrzucać pieniądze pod wybory, zgódźmy się ponad podziałami, by zainwestować je w naszą przyszłość" - napisał lider Polski 2050, zapewniając, że "przyszłość nie jest ani lewicowa, ani prawicowa", a wspólna.

Wspólne konsultacje na zaproszenie Trzeciej Drogi. Wzięli udział PiS, PSL i Polska 2050

Jak informuje TVN24, konsultacje rozpoczęły się przed godziną 15, a zakończyły około godziny później. Na spotkaniu oprócz ekspertów i nauczycieli pojawili się, wiceszef MEiN Tomasz Rzymkowski jako przedstawiciel PiS, Dariusz Klimaczak z PSL, Michał Gramatyka oraz Mirosław Suchoń z Polski 2050, a także sekretarz ugrupowania Agnieszka Buczyńska.

Trzecia Droga zaprasza na konsultacje, także PiS. W sieci zawrzało. Tusk ostro

Konsultacje u Hołowni i Kosiniaka-Kamysza. Tylko PiS przyjął zaproszenie

W poniedziałek rzecznik PiS Rafał Bochenek opublikował wpis w swoich mediach społecznościowych, w którym potwierdził udział partii we wspólnych konsultacjach organizowanych przez Trzecią Drogę. "Potwierdzamy swój udział w debacie nt. przyszłości edukacji. Mamy nadzieję na poważną, merytoryczną rozmowę. W spotkaniu weźmie udział nasz przedstawiciel. Polacy zasługują na konkrety" - napisał. Szymon Hołownia o godz. 12 podczas konferencji przekazał natomiast, że otrzymał potwierdzenie udziału o Koalicji Obywatelskiej, ale zostało ono później odwołane na Twitterze.

Opozycja odmawia udziału spotkaniu PSL i Polski 2050

Opozycja wyraziła swoje sceptyczne nastawienie do pomysłu liderów Trzeciej Drogi i odrzuciła zaproszenie. Donald Tusk odmówił wspólnych konsultacji wraz z partią rządzącą. "Z PiS konsultować możemy warunki ich kapitulacji. O przyszłości rozmawiać będziemy w gronie patriotów" - napisał lider PO na Twitterze. Konsultacji odmówił także Zbigniew Ziobro, lider Suwerennej Polski. Krzysztof Gawkowski, przewodniczący klubu Lewicy w rozmowie z Gazeta.pl przekazał, że Lewica również nie pojawi się na spotkaniu. - Jeśli w tym przypadku ma tam być PiS, to Lewicy nie będzie - mówił Gawkowski. - Gdyby to było spotkanie tylko opozycyjne, to byśmy poszli - podkreślił.