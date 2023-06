"Lex Tusk". Kiedy poznamy skład komisji badającej rosyjskie wpływy? Kancelaria Sejmu milczy

Zobacz wideo Pełczyńska-Nałęcz: Komisja ds. badania rosyjskich wpływów buduje wpływy rosyjskie w Polsce

"Prawo zgłaszania Marszałkowi Sejmu kandydatów na członków Komisji w liczbie nie większej niż 9 przysługuje każdemu klubowi poselskiemu lub parlamentarnemu, w terminie wskazanym przez Marszałka Sejmu" - czytamy w podpisanej 29 maja przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawie "lex Tusk". Redakcja Gazeta.pl skierowała pytanie do Kancelarii Sejmu o liczbę zgłoszeń i termin, kiedy poznamy skład komisji badającej rosyjskie wpływy na bezpieczeństwo wewnętrzne RP w latach 2007-2022 r. Do chwili publikacji nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Co z komisją badającą rosyjskie wpływy? Wynagrodzenie członków będzie spore

Przypomnijmy, że w skład komisji wchodzi dziewięciu członków, którzy są powoływani i odwoływani przez Sejm. Przewodniczącego organu wybiera premier w terminie 14 dni od powołania członka na ostatni wakat w komisji. "Wynagrodzenie członków Komisji zostało ustalone tak samo, jak wynagrodzenie członków tzw. Komisji Warszawskiej" - napisano w uzasadnieniu ustawy. Wcześniej do sprawy odniósł się też rzecznik Prawa i Sprawiedliwości. - Będzie ono odpowiadało wynagrodzeniu sekretarzy stanu w ministerstwach i wyniesie ok. 10 tys. zł na rękę - przekazał kilka miesięcy temu Rafał Bochenek. Oznacza to, że wynagrodzenie brutto wyniesie około 16 tysięcy złotych miesięcznie. Poza tym kancelaria premiera opłaci członkom komisji składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Jeszcze więcej ma zarobić przewodniczący komisji. Jego dieta będzie wypłacana ryczałtowo i ma wynieść trzykrotność najniższego wynagrodzenia w Polsce. Będzie to więc kwota 10 470 złotych brutto. Od 1 lipca pensja ta będzie zwaloryzowana i wzrośnie o 330 złotych, do 10 800 złotych brutto.

Nie tylko politycy mogą stanąć przed komisją ds. rosyjskich wpływów

Wśród rozległych uprawnień komisji, stojących w sprzeczności z konstytucją i trójpodziałem władzy - na co zwracają uwagę prawnicy i przedstawiciele opozycji - zawarte jest badanie wpływów rosyjskich nie tylko w polityce. Jej zadaniami, zgodnie z ustawą, ma być badanie:

wpływu na środki masowego komunikowania;

rozpowszechniania fałszywych informacji;

działalności stowarzyszeń lub fundacji;

działalności związków zawodowych, związków lub organizacji pracodawców;

funkcjonowania infrastruktury krytycznej;

funkcjonowania partii politycznych;

organizacji systemu opieki zdrowotnej, w szczególności zwalczania chorób zakaźnych;

ochrony granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej.

Oznaczać to może wzywanie dziennikarzy i wnikanie w źródła informacji, które członkom komisji wydadzą się inspirowane rosyjskimi wpływami. Dalej czytamy, że wszyscy członkowie tej komisji zyskają dostęp do ogromnej liczby informacji, również tych utajnionych: Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szef Agencji Wywiadu, Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Szef Służby Wywiadu Wojskowego, Szef Centralnego Biura Śledczego, Prokurator Generalny, prokuratorzy, Prezes Najwyższej Izby Kontroli, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, prezesi sądów powszechnych, sądów wojskowych oraz sądów administracyjnych, organy administracji rządowej i samorządowej, podległe im jednostki organizacyjne, organy samorządów zawodowych, a także inne jednostki organizacyjne i instytucje, na wniosek przewodniczącego Komisji, w terminie i w zakresie wskazanych we wniosku, zapewniają przewodniczącemu Komisji oraz wyznaczonym przez niego członkom Komisji dostęp do wszelkich, łącznie z zawierającymi informacje niejawne oraz tajemnicę przedsiębiorstwa, materiałów, w tym archiwalnych i operacyjnych, akt postępowań przygotowawczych i sądowych, a także do innych dokumentów niezbędnych do wykonywania zadań Komisji oraz zapewniają wszelką inną pomocy przy wykonywaniu tych zadań - brzmi artykuł 16 ustawy.

Prezydent złożył nowelizację cztery dni po podpisaniu ustawy "lex Tusk"

Zaledwie cztery dni po podpisaniu ustawy prezydent Andrzej Duda złożył nowelizację jej zapisów. - Uważam, że w tej komisji nie powinno być członków parlamentu, to powinno być w ustawie wyraźnie zapisane, że osoby, które sprawują mandaty parlamentarne nie mogą być członkami komisji - ani posłowie, ani senatorowie. Uważam, że to powinna być komisja ekspercka - podkreślił Andrzej Duda. - Ta komisja powinna być ponad wyborami, nie potrzebujemy komisji do wyborów. Potrzebujemy komisji, która będzie działała i rzetelnie tę sprawę wyjaśni - dodał. W przygotowanej przez prezydenta regulacji zmieniona ma zostać także kwestia odwołania do Sądu Administracyjnego. O szczegółach nowelizacji pisała nasza dziennikarka Wiktoria Beczek.

W czwartek Komisja Europejska poinformowała, że rozpoczęła procedurę naruszeniową przeciwko Polsce za łamanie prawa Unii Europejskiej. Według KE ustawa dotycząca powołania komisji ds. badania wpływów rosyjskich (tzw. lex Tusk) ma "nadmierny" wpływ na proces demokratyczny. Polska ma teraz 21 dni, aby odpowiedzieć na wezwanie KE. Według Komisji obowiązująca od 31 maja ustawa narusza m.in. zasady demokracji wynikające z Traktatu o Unii Europejskiej, a także przepisy Karty Praw Podstawowych.

Komisja Europejska rozpoczęła procedurę naruszeniową w sprawie "lex Tusk"

