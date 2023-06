Kto zastąpi Jarosława Kaczyńskiego na stanowisku prezesa PiS? Polacy wskazali faworyta

Obecny prezes Prawa i Sprawiedliwości niebawem skończy 74 lata i mierzy się z licznymi problemami zdrowotnymi. Z tego powodu narastają spekulacje dotyczące osoby, która mogłaby przejąć po nim władzę w partii. O to, kto powinien przejąć po polityku stanowisko szefa PiS, Wirtualna Polska zapytała Polaków w ramach badania zleconego pracowni United Surveys. Na tle pozostałych propozycji wyróżnia się jeden kandydat, szczególnie wśród zadeklarowanych wyborców obecnego rządu.

Kandydaci na funkcję prezesa PiS. Na liście osiem osób

Biorący udział w badaniu Polacy stawali przed pytaniem: "Kto twoim zdaniem byłby najlepszym następcą Jarosława Kaczyńskiego na stanowisku prezesa PiS-u?". W ramach wyboru respondenci otrzymywali listę kilku osób. Wśród proponowanych kandydatur można było znaleźć: Andrzeja Dudę, Jacka Sasina, Beatę Szydło, Elżbietę Witek, Mariusza Błaszczaka, Mateusza Morawieckiego, Zbigniewa Ziobrę oraz Adama Bielana.

Kto przejmie Prawo i Sprawiedliwość? Respondenci wskazują na jedną osobę

Zdecydowaną przewagę nad pozostałymi propozycjami uzyskał obecny premier Mateusz Morawiecki, którego wybierał co piąty badany. Finalnie wysunął się on na prowadzenie z wynikiem 21 proc. Drugie miejsce przypadło obecnemu prezydentowi Andrzejowi Dudzie, który zyskał 11,3 proc. poparcia w badaniu. Trzecia lokata została zajęta przez Elżbietę Witek. Marszałkini Sejmu otrzymała od wyborców 6,3 proc. głosów. Co zaskakujące aż 47,2 proc. badanych wybrało wariant "nie wiem/trudno powiedzieć". Wyniki Mateusza Morawieckiego okazały się być najlepsze także pośród zadeklarowanych zwolenników Prawa i Sprawiedliwości. U swoich wyborców uzyskał on niebotyczne 47 proc.

W 2021 roku Jarosław Kaczyński zapowiedział, że po raz ostatni ubiega się o stanowisko prezesa partii. W trakcie prowadzonych wtedy ankiet z zapytaniem o jego następcę najwięcej głosów również zdobył Mateusz Morawiecki. Nowego lidera partii upatrywało w nim wtedy 18,1 proc. respondentów.