WP: "Dobra zmiana" dla 90 osób z otoczenia PiS. Partia zrobiła z nich milionerów

Bianka Mikołajewska opublikowała w Wirtualnej Polsce wyniki analizy raportów 19 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, których akcjonariuszem jest Skarb Państwa. Dziennikarka skupiła się na latach 2016-2022 i tym, kto we władzach tych spółek był powiązany z Prawem i Sprawiedliwością oraz - szerzej - z całym obozem rządzącym. Sprawdziła ich stanowiska i zarobki m.in. w spółkach: Orlen, Grupa Lotos, Energa, Enea, KGHM Polska Miedź, PGNiG, Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU), PKO Bank Polski, Polska Grupa Energetyczną (PGE), Grupa Azoty, Tauron Polska Energia, Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW), Polski Holding Nieruchomości (PHN) i Giełda Papierów Wartościowych oraz Bank Ochrony Środowiska, Bank Pekao, Alior Bank, PKP Cargo i LW Bogdanka. 152 osoby są mniej lub bardziej bezpośrednio powiązane z obozem Zjednoczonej Prawicy i jej czołowymi politykami, czyli Kaczyńskim, Morawieckim, Dudą, Ziobro, Błaszczakiem, Kamińskim.

WP: "Dobra zmiana" dla 90 zwolenników PiS-u. Partia zrobiła z nich milionerów

Po zwycięstwie w wyborach 2015 r. PiS nominował do władz największych państwowych spółek ludzi, których nominował w czasie swoich pierwszych rządów 2005-2007 do państwowych instytucji bądź mniejszych spółek i którzy w latach rządów PO-PSL zasiadali w radach nadzorczych spółek samorządowych, w których rządził PiS - wyjaśnia mechanizm "robienia kariery" Bianka Mikołajewska. I wylicza precyzyjnie, że 152 osoby kojarzone z "Dobrą zmianą" zarobiły ponad 437 mln zł - zarobki aż 90 osób przekroczyły milion złotych. Po pierwszym kwartale tego roku część z pozostałych 62 osób już dołączyła do grona milionerów, następni zrobią to w kolejnych miesiącach - czytamy w WP.

Zestawienie tych, którzy za rządów Zjednoczonej Prawicy zarobili najwięcej, otwiera Michał Krupiński, były prezes PZU i Pekao SA, były szef rady nadzorczej Alior Banku - 13,3 mln zł. WP wskazuje, że Krupiński to wieloletni przyjaciel Zbigniewa Ziobry, który w czasie pierwszych rządów PiS-u był wiceministrem skarbu. Drugi jest Bartłomiej Litwińczuk, dyrektor w Grupie PZU, członek rady nadzorczej Grupy Azoty -11,7 mln zł. On również jest związany z Ziobrą, którego był adwokatem w procesach przeciwko m.in. "Polityce", "Newsweekowi" i "Przeglądowi". Podium najlepiej wynagradzanych zamyka Maciej Rapkiewicz, członek zarządu PZU, były członek rady Alior Banku - 11,5 mln zł To prawnik, który działał w zarządzie Stowarzyszenia Stop Korupcji (z którego wywodzi się Patryk Jaki) i w zarządzie Fundacji Instytut Sobieskiego, od wielu lat współpracującej z partią Kaczyńskiego.

Zarobki skromniejsze niż 10 mln zł wypłacono m.in. Maksowi Kraczkowskiemu (9,5 mln zł), który był szefem młodzieżówki PiS-u, a w latach 2006-10 sekretarzem rady politycznej, Małgorzacie Sadurskiej (9,3 mln zł), obecnej członkini zarządu PZU, która w latach 2005-15 była posłanka PiS-u, a w latach 2015-17 - szefową kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy oraz Danielowi Obajtkowi (7,2 mln zł), prezesowi Orlenu, byłemu szefowi Energi), którego kariera od wójta Pcimia do dzisiejszego stanowiska wielokrotnie jest przywoływana jako symbol kariery czasów "Dobrej Zmiany". Regularne wypłaty to nie wszystko. Milionerzy ze spółek skarbu państwa otrzymują też szczodre nagrody - 22 osoby mogły dostać łącznie dodatkowo prawie 45 mln zł.

