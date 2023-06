PiS wygra wybory, ale czy zdoła utworzyć rząd? Wyborcy mają wątpliwości [SONDAŻ]

Zobacz wideo Tusk ogłasza kolejną mobilizację. "Wzywam wszystkich"

Sondażowania United Surveys przeprowadziła badanie na zlecenie RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej", z którego wynika, że nieco ponad 49 proc. ankietowanych uważa, że jesienne wybory parlamentarne wygra Prawo i Sprawiedliwość. Partię Jarosława Kaczyńskiego wskazało dokładnie 49,3 proc. uczestników sondażu. Drugie miejsce zajęła Koalicja Obywatelska z wynikiem 21,7 proc. głosów. W zwycięstwo PiS wierzy 76 proc. wyborców partii, ale również 1/3 wyborców KO. W wygraną PiS wierzy też ponad połowa osób o niesprecyzowanych poglądach politycznych.

Trzecie miejsce w sondażu zajęła Lewica, jednak w zwycięstwo tej formacji wierzy jedynie 1,7 proc. ankietowanych. Trzecia Droga, czyli porozumienie Polskiego Stronnictwa Ludowe i Polski 2050 Szymona Hołowni, dostało 0,1 proc. głosów, pozostałe partie - 0 proc. Co czwarty badany nie potrafił odpowiedzieć na pytanie, kto wygra wybory - odpowiedzieć "trudno powiedzieć" wskazało 26,6 proc.

Sondaż: PiS wygra, ale kto będzie rządził po wyborach parlamentarnych?

Ankieterzy zapytali w sondażu także o to, czy Prawo i Sprawiedliwość zdoła jesienią utworzyć rząd. Ankietowani w tym przypadku okazali się bardziej sceptyczni i różnica wskazań między partią Kaczyńskiego a Koalicją Obywatelską jest znacznie mniejsza. 42,5 proc. badanych uważa, że PiS samodzielnie lub z innym ugrupowaniem stworzy nowy rząd. Z kolei 38 proc. jest zdania, że to Koalicja Obywatelska obejmie rządy. Braku możliwości utworzenia rządu i przyspieszonych wyborów spodziewa się zaś 6,6 proc. pytanych.

Koalicja Obywatelska odrabia straty do rządzącej Zjednoczonej Prawicy po Marszu 4 czerwca, który zmobilizował partie opozycyjne i jej zwolenników, na ulicach stolicy w pierwszą niedzielę czerwca manifestował 500 tys. osób. W jednym z pierwszych sondaży po 4 czerwca [IBRiS dla Onetu - przyp. red.] Koalicja Obywatelska dostała 30,1 proc. głosów. Oznacza to wzrost poparcia o 4,7 pkt proc. PiS w tym sondażu wskazało 33,9 proc. ankietowanych. Różnica między największymi partiami stopniała zatem do 3,8 pkt proc.

Sondaż przeprowadził United Surveys w dniach 2.06-4.06 na próbie 1000 osób.

