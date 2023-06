Wiktoria Mielniczek, wraz z Kamilem Kaniukiem i Oskarem Szafarowiczem (który mimo młodego wieku może pochwalić się pracą w Krajowym Zasobie Nieruchomości, programem w TV Republika czy posadą w PKO BP), współtworzyła kontrowersyjny profil "Okiem Młodych" na TikToku. Działacze młodzieżowych struktur Prawa i Sprawiedliwości ostro krytykowali opozycję i w pozytywnym świetle przedstawiali polityków partii rządzącej, co nie ma zbyt wiele wspólnego z obiektywizmem, ale najwyraźniej nie przeszkadza w budowaniu kariery zawodowej.

Teraz głośno zrobiło się, po raz kolejny, o Wiktorii Mielniczek, która za pośrednictwem mediów społecznościowych pochwaliła się nową pracą. Aktywistka PiS została asystentką posłanki Katarzyny Czochary, która należy do ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego.

"To już oficjalnie! Zostałam Asystentką Pani Poseł Katarzyny Czochary. Dziękuję za zaufanie! Działamy!" - napisała na Twiterze, dodając do wpisu zdjęcie z polityczką. Na razie nie wiadomo, czym dokładnie ma zajmować się 18-latka.

Kim jest Wiktoria Mielniczek? Jako asystentka wojewody zarabia 4260 złotych brutto

Wiktoria Mielniczek w sierpniu 2022 roku razem z Oskarem Szafarowiczem i Kamilem Kaniukiem prowadzili w mediach społecznościowych kanał "Okiem Młodych". Początkowo twórcy odcinali się od powiązań z Prawem i Sprawiedliwością, chociaż w ich materiałach widoczna była tendencja, polegająca na atakowaniu opozycji (zwłaszcza Donalda Tuska) i wychwalaniu rządów Mateusza Morawieckiego.

Po czasie okazało się, że Wiktoria Mielniczek należy do Młodzieżowej Rady Sprawiedliwości, która działa w ramach Ministerstwa Sprawiedliwości. 18-latka należy też do stowarzyszenia Dla Polski, które zostało założone przez wiceministra, byłego prezesa Młodzieży Wszechpolskiej czy Endecji Adama Andruszkiewicza.

W 2022 roku pełniła funkcję marszałkini Sejmu Dzieci i Młodzieży. Niedawno została natomiast pełnomocniczką Forum Młodych PiS w Opolu. Stanowisko to łączy ze stanowiskiem asystentki wojewody opolskiego Sławomira Kłosowskiego, któremu doradza "w kwestii mediów społecznościowych". Z ustaleń "Gazety Wyborczej" wynika, że zarabia 4260 złotych brutto miesięcznie. Mieliczek, ze względu na to, że ma 18 lat, obejmuje zerowy PIT dla młodych (do 26. roku życia), a więc kwota brutto jest zbliżona do tej, którą otrzymuje na rękę.

- Do moich zadań należy przede wszystkim asysta panu wojewodzie podczas codziennych obowiązków w pracy, przy różnego rodzaju wydarzeniach, wyjazdach i spotkaniach. Zajmuję się doradztwem w kwestii mediów społecznościowych, a więc obsługą Facebooka pana wojewody, kwestią robienia zdjęć, filmów, ich montażu oraz grafik - powiedziała w rozmowie z "Wyborczą".