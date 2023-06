W sobotę Szymon Hołownia opublikował na Twitterze wpis, w którym zaprezentował sondażowe odpowiedzi Polaków na pytanie: "Czy wydatki na edukację w Polsce powinny wzrosnąć z 5 proc. do 6 proc. PKB w celu podniesienia jakości kształcenia w polskich szkołach?". Na zaprezentowanej grafice odpowiedzi są jednoznaczne, ponad 80 proc. wyborców Lewicy, KO i Trzeciej Drogi odpowiada "Zdecydowanie tak" i "Raczej tak", w przypadku Konfederacji jest to ponad 50 proc. "Sondaż nie pozostawia złudzeń: wyborcy wszystkich partii popierają Przyszłość+!" - napisał Hołownia.

"Polki i Polacy niezależnie od tego na kogo głosują, chcą dobrego i równego startu dla wszystkich dzieci. Przyszłość+ to podniesienie wydatków na edukację w Polsce z niecałych pięciu do sześciu procent PKB. To porządny angielski i matematyka bez korków, godnie opłacani i kompetentni nauczyciele, psycholog i ciepły posiłek w każdej szkole. To prawdziwa zmiana na pokolenia" - dodał polityk.

Przypomniał także, że "w piątek publicznie zaprosiliśmy (z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem -red.) na konsultacje Przyszłości+ wszystkie strony debaty publicznej. Zrobiliśmy to, bo po latach rządów, które doprowadziły polską szkołę do ruiny, nie ma nic ważniejszego niż zapewnienie naszym dzieciom lepszej jakości kształcenia". Jednak jego zaproszenie nie zostało dobrze przyjęte po stronie innych partii opozycyjnych.

"Propozycja pytania do następnego sondażu: czy w Polsce ma być lepiej? Większość z pewnością odpowie, że tak, więc będzie można się pochwalić, że to dokładnie tak jak chcecie" - odpowiedział np. oficjalny profil Konfederacji. "Panie Szymonie, Przykro mi, ale to jest wielki błąd. Proponuję chwilę głębszej refleksji strategicznej i z pewnością dojdzie Pan do wniosku, że budowanie Trzeciej Drogi z PiS to jakieś totalne nieporozumienie" - stwierdził Stanisław Koziej, były szef prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz wiceminister obrony narodowej. "Jak można tak manipulować?" - zapytał Łukasz Olejnik z PO.

Lider Polski 2050 odpowiedział politykom, zarzucając im "odrzucenie zaproszenia dla partykularnego interesu". "Trzecia Droga (koalicja Polski 2050 i PSL -red.) rozmawia o konstruktywnych propozycjach na przyszłość. Zawsze robiliśmy to ze wszystkimi, choć łatwiej byłoby dyskutować tylko w gronie przekonanych. Niestety wczoraj znów zobaczyliśmy, że nieważna jest debata, a przyjęte zaproszenia mogą być równie szybko odrzucone dla partykularnego interesu" - napisał. Dodał także, że "chciałby przypomnieć KO, że ostatnie lata są pełne przykładów ich działań, a także głosowań z PiS". "Chcieliście z PiSem zmieniać Konstytucję i waloryzować z nimi 800+" - napisał i zwrócił się z apelem, aby politycy "mieli odwagę rozmawiać o przyszłości ponad podziałami politycznymi".

Politycy odpowiadają na zaproszenie Szymona Hołowni

W piątek Hołownia opublikował zaproszenie dla Koalicji Obywatelskiej, Konfederacji, Prawa i Sprawiedliwości oraz Lewicy na konsultacje pierwszego wspólnego projektu ustawy Trzeciej Drogi. Jak dodał polityk "celem partii jest wprowadzenie do polskiej polityki nowych wartości, takich jak rozmowa o konstruktywnych propozycjach na przyszłość", a "przyszłość nie jest ani lewicowa, ani prawicowa. Jest nasza wspólna" - napisał.

Do jego zaproszenia odniósł się m.in. lider Platformy Obywatelskiej. Donald Tusk napisał, że "Z PiS konsultować możemy warunki ich kapitulacji. O przyszłości rozmawiać będziemy w gronie patriotów". Z kolei Radosław Sikorski ironicznie napisał, że może konsultacje z PiS-em powinny się odbyć jeszcze w "sprawie umacniania praworządności, profesjonalizmu służb, rzetelności prokuratury, skuteczności polityki zagranicznej, walki z nepotyzmem i niezależności mediów publicznych".

Publicysta Jakub Bierzyński ocenił: "Konsultować swój program polityczny z autokratami, których chce się pozbawić władzy, to jest jakieś kuriozum. Hołownia już tak się zaplątał, że chyba czas ze sceny zejść". Natomiast poseł Lewicy Maciej Kopiec zapytał, czy Hołownia będzie negocjował postulaty Konfederacji, czyli "Polska bez podatków, bez ludzi, bez UE". "Zapaść usług publicznych w kontekście Polexitu do 2050 roku? Taki macie program? Proszę o konkret, na które postulaty z 5 Konfederacji Pan się zgodzi?" - napisał na Twitterze.