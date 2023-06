Zobacz wideo "Jeżeli chcą kogoś doprowadzić w kajdankach przed komisję, to serdecznie zapraszamy". Hołownia i Kosiniak-Kamysz przeciw nowej komisji

"Zgodnie z obietnicą wspólnie z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem zaprosiliśmy Koalicję Obywatelską, Konfederację, Prawo i Sprawiedliwość oraz Lewicę na konsultacje pierwszego wspólnego projektu ustawy Trzeciej Drogi: Przyszłość+. Celem Trzeciej Drogi jest wprowadzenie do polskiej polityki nowych wartości, takich jak rozmowa o konstruktywnych propozycjach na przyszłość" - zapewnił w opublikowanym w piątek na Twitterze zaproszeniu Szymon Hołownia. Lider Polski 2050 wymienił, że projekt ustawy zawiera m.in. propozycję zwiększenia wydatków na edukację do 6 proc. PKB. "Przyszłość nie jest ani lewicowa, ani prawicowa. Jest nasza wspólna" - dodał. Odpowiedzi na jego wpis wskazują coś zgoła innego.

Trzecia Droga zaprasza na konsultacje ustawy, także PiS i Konfederację. "Wspaniale", "kuriozum"

Niektóre komentarze, skierowane wprost do Szymona Hołowni pod jego wpisem, nie nadają się do cytowania - zawierają wezwania do "zejścia ze sceny politycznej" w mniej lub bardziej cenzuralnych słowach oraz pytania o stan jego zdrowia. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej, były premier Donald Tusk stwierdził: "Z PiS-em konsultować możemy warunki ich kapitulacji. O przyszłości rozmawiać będziemy w gronie patriotów".

Minister spraw zagranicznym w rządzie Donalda Tuska Radosław Sikorski w swoim stylu złożył Hołowni propozycję. "Może jeszcze konsultacje z PiS w sprawie umacniania praworządności, profesjonalizmu służb, rzetelności prokuratury, skuteczności polityki zagranicznej, walki z nepotyzmem i niezależności mediów publicznych?" - kpi były szef polskiej dyplomacji.

Na to, że zaproszenie Szymona Hołowni na poniedziałkowe konsultacje jest niekompletne, a lista gości niepełna, wskazał Władysław Frasyniuk. "Zapomniał Pan jeszcze o Andrzeju Dudzie. Nie może go zabraknąć na konsultacjach. W ramach programu Przyszłość + można popracować nad mową obronną przed Trybunałem Stanu" - zaproponował były działacz opozycji z czasów PRL-u. Frasyniukowi odpowiedziała posłanka KO Magdalena Filiks: "Dziękuję, że to napisałeś/mi nie wypada. Myślałam, że to fejk".

"Wspaniale. Hołownia normalizuje partię, która mówi o batożeniu przeciwników politycznych, wygłasza bzdury w duchu propagandy Federacji Rosyjskiej, a do Sejmu zaprasza młodzieżówkę niemieckiej AFD. Może jeszcze kamratów zaproście na konsultacje" - proponuje Bogumił Kolmasiak a Akcji Demokracja. Publicysta Jakub Bierzyński ocenia: "Konsultować swój program polityczny z autokratami, których chce się pozbawić władzy, to jest jakieś kuriozum. Hołownia już tak się zaplątał że chyba czas ze sceny zejść". Poseł Lewicy Paweł Kopiec pyta, czy Hołownia będzie negocjował postulaty Konfederacji, czyli "Polska bez podatków, bez ludzi, bez UE". "Zapaść usług publicznych w kontekście Polexitu do 2050 roku? Taki macie program? Proszę o konkret, na które postulaty z 5 Konfederacji Pan się zgodzi?" - pyta na Twitterze.

Zaproszenia Szymona Hołowni broniła Paulina Hennig-Kloska z Polski 2050. Jej zdaniem, "jak ktoś chce likwidować publiczną szkołę, jak Konfederacja, to moim obowiązkiem jest wytłumaczyć mu jak bardzo jest ona potrzebna, ale na wyższym poziomie". "Jak ktoś chce szkołę ideologizować, jak PiS, trzeba tłumaczyć, jak wygląda wolna szkoła. 6 proc. PKB na edukacje warte jest rozmowy z każdym, bo dzieciaki są najważniejsze" - zapewniła polityczka.

