Co się stało na stronie internetowej prezydenta? Zniknęły kluczowe słowa dot. prawa łaski

W środę w "Rozmowie Piaseckiego" TVN24 wystąpiła Małgorzata Paprocka z Kancelarii Prezydenta RP. Rozmowa dotyczyła między innymi kwestii ułaskawienia Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Obaj politycy zostali ułaskawieni przez prezydenta Andrzeja Dudę w listopadzie 2015 roku. Nastąpiło to kilka miesięcy po nieprawomocnym wyroku warszawskiego Sądu Rejonowego skazującym Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika na trzy lata więzienia za - w ocenie sądu - przekroczenie uprawnień i zlecenie nielegalnych działań agentom Centralnego Biura Antykorupcyjnego w związku z tak zwaną aferą gruntową.

Małgorzata Paprocka: Ten opis jest wprowadzający w błąd

We wtorek Sąd Najwyższy uchylił wyrok umarzający postępowanie w sprawie między innymi Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika i skierował sprawę do ponownego rozpoznania. Wcześniej Trybunał Konstytucyjny rozstrzygając spór kompetencyjny między prezydentem a Sądem Najwyższym, stwierdził, że prawo łaski jest wyłączną kompetencją prezydenta, która nie podlega kontroli.

W rozmowie z Paprocką Konrad Piasecki cytował informację dotyczącą stosowania prawa łaski, którą zamieszczono na oficjalnej stronie prezydenta. Napisano tam, że "prezydent ma możliwość darowania - w całości lub częściowego złagodzenia - kary prawomocnie orzeczonej".

- To jest pewne rozwinięcie doktrynalne, natomiast nie mam żadnej wątpliwości co do tego, szczególnie w kontekście dwóch wyroków Trybunału Konstytucyjnego, [...], że ułaskawienie obejmuje również abolicję indywidualną. Fakt, prawdą jest to, że zastosowaną jednostkowo - mówiła w TVN24 Paprocka. Gdy Piasecki dopytywał, dlaczego w takim razie informacja o takiej treści "wisi" na stronie prezydenta, Paprocka odparła: - To jest pewien opis, który pewnie jest w jakiś sposób wprowadzający w błąd. Bardzo jestem niezadowolona z tego faktu, że jest taka informacja, będę to zaraz wyjaśniać. Natomiast nie mam żadnej wątpliwości, i mówię to, patrząc panu głęboko w oczy, że akt łaski prezydenckiej obejmuje abolicję indywidualną. Odsyłam do wyroku Trybunału [Konstytucyjnego - red.] z 2017 roku.

Prawo łaski. Ze strony prezydenta zniknęła kluczowa informacja

Już po rozmowie treść informacji na stronie prezydenta uległa zmianie. Zwrócił na to uwagę m.in. Piasecki. Próżno tam szukać fragmentu dot. "kary prawomocnie orzeczonej". "Zgodnie z art. 139 Konstytucji Prezydent RP stosuje prawo łaski. Prawa łaski nie stosuje się do osób skazanych przez Trybunał Stanu. Prezydent RP stosuje prawo łaski w szczególności wobec osób skazanych wyrokiem przez sąd powszechny za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, w zakresie wymierzonej tym wyrokiem kary lub środków karnych" - czytamy w nowej wersji. I dalej: "Możliwe jest zastosowanie prawa łaski bezpośrednio na podstawie art.139 Konstytucji RP, w tym także przed uprawomocnieniem się wyroku w postaci tzw. abolicji indywidualnej, co potwierdza orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego".