Będą wiece w kolejnych miastach, Tusk ogłosił daty. "4 czerwca wszystko w polityce się zmieniło"

Donald Tusk podczas środowej konferencji prasowej mówił m.in. o Marszu 4 czerwca. - Dziękuję za waszą obecność w Warszawie 4 czerwca. To był ważny dzień w najnowszej historii Polski - nie chodzi tylko o rekordy frekwencji, o te pół miliona ludzi na ulicach Warszawy, ale przełom w myśleniu i pozytywne emocje - powiedział. - Bardzo, bardzo wiele osób w Polsce uwierzyło, że możliwa jest pozytywna zmiana i nie jesteśmy skazani na kolejną kadencję tych, którzy doprowadzają tak wielu polskich obywateli, obywatelki czasami do skrajnej rozpaczy - dodał.

Będą kolejne manifestacje. "4 czerwca wszystko w polskiej polityce się zmieniło"

Donald Tusk zapowiedział, że w innych miastach również odbędą się manifestacje. - Do dnia wyborów będziemy szli do przodu. Platforma nie zatrzymuje się. Platforma jedzie dalej. Będę prosił o mocne wsparcie i pokazanie tym wszystkim, którzy chcieli przekonać Polskę, że 4 czerwca nic się nie zdarzyło. Pamiętacie w niektórych mediach próby przekonania, że te pół miliona ludzi od pl. Na Rozdrożu do pl. Zamkowego to była kolejka do zoo. To kolejny powód, żeby spotkać się na ulicach innych miast - podkreślił szef PO.

- Wzywam wszystkich mieszkańców Poznania i Wielkopolski 16 czerwca na pl. Wolności. A w następnych dniach będę również w Jeleniej Górze, we Wrocławiu i w Kłodzku. Wszędzie tam, będziemy mogli pokazać całej Polsce, całej Europie, ale i tym, którzy nie chcieli wierzyć w to, co widzieli w Warszawie. 4 czerwca wszystko w polskiej polityce się zmieniło - zaznaczył były premier.