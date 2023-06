Zobacz wideo Krzysztof Śmiszek gościem Porannej rozmowy Gazeta.pl

Rozmowa będzie dotyczyć między innymi Marszu 4 czerwca i trwającej kampanii przed jesiennymi wyborami parlamentarnymi w Polsce.

Krzysztof Śmiszek w latach 2003-2008 pracował w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. To ekspert Komisji Europejskiej, Agencji Praw Podstawowych UE i Rady Europy w zakresie praw człowieka i praw mniejszości. Pomysłodawca i współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego - ogólnopolskiej organizacji prawniczej działającej na rzecz praw człowieka. Członek Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Sejmowej Komisji ds. Unii Europejskiej. Śmiszek jest także delegatem polskiego Sejmu do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Od 2021 wiceprzewodniczący Nowej Lewicy.

Marsz 4 czerwca. Ulicami Warszawy miało przejść ok. 500 tys. ludzi

W niedzielę 4 czerwca ulicami Warszawy przeszedł marsz zorganizowany przez Platformę Obywatelską na czele z jej liderem Donaldem Tuskiem. W stolicy maszerowały osoby z całej Polski, które - mimo różnych sympatii politycznych - sprzeciwiają się rządom Prawa i Sprawiedliwości. Początkowo organizatorzy zakładali, że trasą z placu Na Rozdrożu na Plac Zamkowy pójdzie 50 tys. osób. Jednak jeszcze w niedzielę prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował, że w marszu wzięło udział około 500 tys. osób. Taką informację podawano też podczas samego wydarzenia. W rozmowie z WP.pl ekspert ds. bezpieczeństwa, były policjant Mariusz Sokołowski ocenił, że jego zdaniem Marsz 4 czerwca był największą do tej pory manifestacją, jaka się odbyła w Warszawie. - Jak patrzę na swoją wieloletnią pracę policyjną, a także później na obserwację różnych zgromadzeń, to tak dużej manifestacji w Warszawie nie było - stwierdził. Ponadto według oceny Sokołowskiego na Marszu 4 czerwca mogło być nawet do 10 tys. funkcjonariuszy.