Szynkowski vel Sęk: W wyroku TSUE nie znajdują się żadne tezy, które wymagałyby pilnej nowelizacji ustawowej

- Sam wyrok będzie analizowany, natomiast dzisiaj nie znajdują się tam żadne tezy, które sprawiałyby, że musielibyśmy myśleć o pilnej nowelizacji ustawowej, żeby ten wyrok wdrażać - powiedział minister do spraw europejskich Szymon Szynkowski vel Sęk, odnosząc się do orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który uznał, że reforma polskiego wymiaru sprawiedliwości z grudnia 2019 roku narusza unijne prawo. - Nie postrzegam wyroku TSUE w kontekście prowadzonego w tej chwili dialogu z Komisją Europejską na temat płatności z Krajowego Planu Odbudowy, bo to są dwa rozbieżne elementy - dodał.

