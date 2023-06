"Starsza pani pozna chętnie nowego prezydenta". 100 najlepszych haseł z Marszu 4 czerwca

I nie, nie pomijamy transparentów niemiłych czy wulgarnych. To wybór subiektywny, ale reprezentatywny, bez ściemy i manipulacji, w których specjalizują się pracownicy TVP, więc wszelkie próby rywalizacji byłyby tu z góry skazane na porażkę. Swoje ulubione - a przeze mnie przegapione - hasła oczywiście dorzucajcie w komentarzach pod tekstem. Hasła w zdecydowanej większości pochodzą z marszu w Warszawie, choć jest kilka wyjątków. Pozbierałem je na marszu osobiście i fotograficznie, a część dozbierałem jeszcze z mediów społecznościowych. Jedziemy.

REKLAMA

Groźby, czułe prośby i magiczne zaklęcia:

Obyś ch*ju wdepnął w LEGO na bosaka

Wulgaryzmów używam w ostateczności. Wypierdalać!

Jarek wam w Andrzeja

Miska ryżu coraz bliżej

Zniszczenia Trójki nie wybaczę!

Jarosław, Polskę zostaw!

Jarek, wyłaź spod pierzynki!

Uprzejmie proszę wypierdalać!

Przeproście i Spierdalajcie

Niech wam gwiazdki pomyślności nigdy nie zagasną! [i osiem gwiazdek]

Abrakadabra, niech zniknie pisowska makabra!

Łapy precz od Tuska!

Marsz 4 Czerwca, Warszawa Grzegorz Wysocki / Gazeta.pl

Zoologiczne:

Sezon na kaczki nadchodzi

Tylko kota żal

Nawet twój kot woli Tuska

Dopadną was nasze koty!

PiS na księżyc - kot może zostać

Smok wawelski przeprasza, że pożarł nie tego bałwana co trzeba

Aby Polska w siłę rosłą, trzeba wodza, a nie osła!

Marsz 4 Czerwca, Warszawa Grzegorz Wysocki / Gazeta.pl

Botaniczne:

Wykopiemy PiS jesienią, posadzimy na wiosnę

Marsz 4 Czerwca, Warszawa Grzegorz Wysocki / Gazeta.pl

Teologiczne:

I choćbym szedł Nowogrodzką, zła się nie ulęknę

I choćbym kroczył ciemną doliną, PiS-u się nie ulęknę

Dość różańców w brudnych złodziejskich łapach!

Nie wierzę, że muszę tu dziś być

Budżet państwa to nie taca kościelna

Lękajcie się!

Standardy według PiS: zastraszyć, przekupić, zniszczyć, okraść, opluć, poszczuć i pójść się pomodlić

Marsz 4 Czerwca, Warszawa Grzegorz Wysocki / Gazeta.pl

Drobne:

Zamienię Dudę na prezydenta

Starsza pani pozna chętnie nowego prezydenta

Miłosne:

Bo we mnie jest lex…

By na zawsze ci już zwisł, jeśli oddasz głos na PiS

Wyseksualizować PiS od władzy!

Geopolityczne:

Im dalej od Brukseli, tym bliżej do Moskwy!

Rząd PiS-u to Białoruś

Podkarpacie ma JUŻ DOŚĆ rządów PiS!

Dziołki i synki z Tarnowskich Gór przajom demokracyji

Częstochowskie:

Przepraszamy za utrudnienia, mamy rząd do obalenia!

Kaczor, Duda, dwa bratanki, założymy wam kajdanki!

Ruszaj w bój, gdy demokracji zagraża zbój

Rząd pod sąd

Kiedy wreszcie już wygracie, pamiętajcie o klimacie!

Zamiast niszczyć demokrację, podpis moją nominację [transparent trzymany przez Michała Bilewicza, któremu prezydent Duda kolejny rok wstrzymuje profesorską nominację]

Ruszcie z kanapy zady niech w tym kraju zmienią się układy i zasady

Diagnostyczne:

Jestem chora na Polskę. Polska jest chora

Jest tak źle, że Kraków musiał wyjść na dwór

Jest tak źle, że przyszli nawet introwertycy

Jarek, nawet Freud by cię nie zrozumiał

PiS to rak na polskiej duszy

PiS to bezprawie, matactwa i oszustwa

PiS to ZŁOść

Edukacja w Czarn** dupie

Mateusz ale z ciebie bambik!

To nie prezydentura - to ideologia

Dwa trudne rebusy:

Nie podsłu [i tu następuje zdjęcie Jarosława Kaczyńskiego]

Czterej grabarze demokracji [na załączonych ilustracjach Łukaszenka, Erdogan, Kaczyński i Orban; zastanawiający brak Putina!]

Marsz 4 Czerwca, Warszawa Grzegorz Wysocki / Gazeta.pl

Matematyczne:

PiS = drożyzna

Kaczyzm = terroryzm państwowy, nepotyzm, populizm, ksenofobia, szowinizm, rasizm

8 lat w cyrku wystarczy

Zero absolutne [transparent zilustrowany Zbigniewem Ziobrą]

4xD: Demokratyzacja, Derusyfikacja, Dekaczoryzacja, Dekatolizacja

Literaturoznawcze:

Żulczyk, miałeś rację…

Kończ waść, wstydu oszczędź…

Człowiek jest tylko bażantem na tym świecie

Lepiej w mity greckie wierzyć, niż PiS-owi los powierzyć

Ortograficzne:

Dóda to błąd

Czarnek, ty hó.. edukacji

Czas zmienić PiS-ownię

Lingwistyczne:

Dość obłędów i wykaczeń

Pibać jes!

WyPiSdalać!

Zabierzcie mu długoPiS

Prezydent Duda - oksymoron

Ten tłum robi BUM

Retoryczne:

Zmiękła rura, Duda?

Andrzej! To może najpierw ołówkiem?

Marsz 4 Czerwca, Warszawa Grzegorz Wysocki / Gazeta.pl

Muzyczne:

PiS nie może przecież wiecznie trwać

Coście sk...ny uczynili z tej krainy!!!

Wolności oddać nie umiem

Szczęśliwej Polski już czas

Jeszcze będzie normalnie

PiS słucha Bjełyje Rozy

Filmowe:

Ukradłeś księżyc, masz jeszcze gwiazdki [i tu następuje osiem gwiazdek]

Miałam z tatą iść do kina, muszę bronić konstytucji

Są sprawy za które leje się w mordę [cytat z kultowego filmu "Dzięcioł"]

Feministyczne:

Jeszcze Pol(s)ka nie zginęła!

Patriarchat musi odejść

Wypierdalać z referendum!!!

Ratumy nasze córki! [hasło połączone z "Krzykiem" Muncha]

Marsz 4 Czerwca, Warszawa Grzegorz Wysocki / Gazeta.pl

Nieskromne (objętościowo):

Jarosławie, Twoja władza była: mądra jak Suski, sprawiedliwa jak Ziobro, uczciwa jak Obajtek, tolerancyjna jak Czarnek, gospodarna jak Sasin, konsekwentna jak Gowin, dyplomatyczna jak Glapiński, prawa jak Przyłębska, błyskotliwa jak Szydło, prawdomówna jak Morawiecki, prostolinijna jak Pawłowicz, niezłomna jak Kowalski. Teraz odpocznij!

Mamy dość: drożyzny, kłamstwa, propagandy, niszczenia edukacji i kultury, niszczenia przedsiębiorców, inflacji, podwyżek rat kredytów, umierania na porodówkach, niszczenia niezależności sądownictwa, łamania wolności i praw człowieka, bezprawia, nienawiści, Rządu Prawa i Sprawiedliwości, nowego ładu, dyskryminacji, niszczenia środowiska naturalnego!

Niecierpliwe:

Czekam na upadek PiS - może być nawet z winy Tuska, byle szybko!

Dość tego [załączony portret wściekłej Migotki z "Muminków"]

Klasyki gatunku:

Osiem gwiazdek ["zakodowane", czasami pisane wprost, a czasami jako "Osiem gwiazdek]

Kurwa mać

Precz z Kaczorem dyktatorem

Wolność prawda demokracja

Marsz 4 Czerwca, Warszawa Grzegorz Wysocki / Gazeta.pl

I jeszcze hasła dla obcokrajowców zagubionych w Polsce:

PiS off!

Duck off

Do not PiSs on Poland

Fuck off ducktator! [dołączonych osiem kaczuszek, w dwóch rzędach]

Join the PiS-free revolution

*

Których haseł zabrakło? Które sami uważacie za najlepsze i/lub najmocniejsze? Które są zdecydowanie przesadzone, zbyt wulgarne i dosadne? Jak mówił jeden z transparentów: "Jarek, ty wiesz co!". I wy wiecie: zapraszamy do sekcji komentarzy.

Zebrał, przebrał i sklasyfikował:

Grzegorz Wysocki