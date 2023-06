Marcin Duma: Jest przełom. Kampania zmienia formułę. Dla PiS to wręcz szansa

Jacek Gądek: Jest przełom czy nie?

Marcin Duma: I jest, i go nie ma.

REKLAMA

Dlaczego tak?

Przełom dotyczy Donalda Tuska i Platformy Obywatelskiej. Do tej pory mieli nad sobą szklany sufit, a teraz go mogą próbować rozbić. Problem Tuska polegał na tym, że spętany rywalizacją na zbyt wielu frontach, nie mógł odpuścić żadnego, ale też na żadnym nie sposób było wygrać. A teraz widać, że właśnie Tusk, na przekór krytycznym komentatorom widzącym nadzieję już tylko w Rafale Trzaskowskim, pokazał: ja, Tusk, mogę i potrafię. To on w imieniu swojej partii wezwał ludzi na marsz i ci ludzie przyszli tak tłumnie, jak nigdy w wolnej Polsce.

Zobacz wideo Marsz 4 czerwca na nagraniu z drona

Na odcinku ulicznym frontu wygrał...

... ale ten uliczny front pokrywa się z szerszym. Wyborcy opozycji psioczyli: "no znowu ten Tusk, znowu on", a dziś widzą - nawet jeśli sami nie przepadają za Tuskiem - że to właśnie on dysponuje taką siłą, jakiej nie ma nikt inny po stronie opozycyjnej.

Wydaje się również - mówię to na podstawie danych tuż sprzed marszu - że PO była w stanie odrobić w sondażach parę punktów procentowych. Na pewno także dzięki sprzeciwowi wobec "lex Tusk" i narastającej przed marszem atmosferze.

Największy sukces Platformy od prawie 10 lat, ale do wygranych wyborów wciąż daleko

Psychologicznie ważna bariera 30 proc. wciąż nie została złamana.

Problemem PO było to, że osiągała już wynik 28-29 proc., ale potem spadła do 25-26 proc. Powstała koalicja PSL i Polski 2050, Konfederacja zaczęła rosnąć, a Platforma miotała się ze swoimi postulatami między socjalnym a liberalnym elektoratem - w efekcie klapnęła w sondażach.

Ten marsz doskonale odciąga uwagę od konkretnych postulatów PO takich jak kredyty 0 proc., 800+ od czerwca czy "babciowego". Jest za to bardzo prosty postulat: odsunąć PiS od władzy, bo "PiS to kłamstwo, złodziejstwo i drożyzna". Z kampanii o politykach publicznych - takiej racjonalnej, na postulaty ws. świadczeń społecznych, edukacji, służby zdrowia czy bezpieczeństwa - wracamy do kampanii czysto emocjonalnej, a w takiej Tusk radzi sobie bardzo dobrze.

I to jest ten przełom?

Tak - pokazanie ogromnej siły i dominacji Tuska, a zarazem zmiana formuły kampanii na emocjonalną.

Musimy poczekać, jak będą wyglądać sondaże zrobione już po marszu, gdy opowieść o nim się rozejdzie wśród ludzi i ugruntuje. Nie ma jednak wątpliwości, że był on sukcesem, więc tak się zapisze w świadomości wyborców opozycji. Sądzę, że będziemy zaraz obserwować przepływy wyborców między poszczególnymi formacjami opozycyjnymi.

Kulisy decyzji Andrzeja Dudy. Zaskoczyła go fala krytyki

Bo one będą tylko w ramach i tak już wyborców głosujących na opozycję?

Jeśli ktokolwiek się łudził, że nagle PiS-owi zacznie spadać, bo w Warszawie odbył się wielki marsz, jest w błędzie. Dla PiS mobilizacja wyborców opozycji, którzy poszli na marsz, jest pewnym problemem, ale dominacja Donalda Tuska na opozycji już takim problemem wcale nie jest - jest wręcz szansą.

Dlaczego?

Gdy na opozycji dominatorem jest Tusk, to PiS ma tylko jednego przeciwnika, którego zna bardzo dobrze. Szef Platformy przy całej swojej sile i politycznej inteligencji emocjonalnej ma też potężny bagaż negatywnych elementów swojego wizerunku. Ludzie pamiętają podwyższenie wieku emerytalnego i standard życia w latach 2007-15.

Jaki potencjał ma ten marsz i dominacja Tuska wobec ludzi niezdecydowanych, na kogo głosować?

Ludzie ci to często są wyborcy PiS z 2019 r., ale dziś już nie deklarują chęci głosowania na tę partię. Dla nich przejście kampanii na tory emocjonalne może oznaczać większą motywację do ponownego interesowania się polityką. Jest w tym pułapka dla Platformy.

Jaka?

W oczach byłych wyborców PiS Donald Tusk bardzo silnie kojarzy się z niższymi dochodami, z brakiem "piniędzy" na 500+, z podwyższaniem wieku emerytalnego. Ci ludzie widzą złe rzeczy, które zrobiło PiS przez osiem lat, ale Tuskowi również przypisują zło, choć zupełnie inne. Będą więc ważyć: czy bardziej wkurza ich status quo, gdy rządzi PiS, czy bardziej obawiają się powrotu Polski sprzed PiS-u. Dla sztabowców PiS-u jest to dość komfortowa sytuacja, bo muszą tych ludzi porządnie nastraszyć powrotem Tuska.

Paradoksalnie im większy byłby marsz 4 czerwca, tym większy potencjał do straszenia przez PiS powrotem Tuska do władzy?

Tak, ale jest też kolejna rzecz: zmęczenie walką PO i PiS. W sondażach ponad 60 proc. ludzi mówi, że życzyliby sobie końca dominacji tych dwóch partii w polityce. Wydaje się, że któraś z innych formacji może stać się beneficjentem tego oczekiwania: ludzie będą szukać alternatywy w Konfederacji - to ta formacja może także być nieoczekiwanym beneficjentem marszu, choć na nim Krzysztofa Bosaka i Sławomira Mentzena nie było.

Z kolei Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz snuli się na marszu. Włodzimierz Czarzasty i Robert Biedroń przemawiali, ale z autobusu, a nie sceny. Donald Tusk był tu jedyną gwiazdą...

... i miał do tego prawo: wezwał na marsz, jego partia go organizowała i sfinansowała. Trudno, aby reszta liderów opozycji brylowała - oni przyszli, ale jak na proszony obiad.

Co przytłaczający sukces marszu oznacza dla Trzeciej Drogi PSL i Polski 2050?

Problem Trzeciej Drogi nie bierze się z samego marszu. Zaczęło się wcześniej przez ustawę o komisji ds. rosyjskich wpływów - ustawa nazywana "lex Tusk" przyczyniła się do sukcesu frekwencyjnego marszu, ale też bardziej spolaryzowała scenę polityczną, co wypycha mniejsze formacje poza nawias: Lewicę, PSL, Polskę 2050. Polaryzacja dla nich jest nieubłagana.