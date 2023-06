Pracownik TVP: Ludzie nie przyjechali do Warszawy na marsz, tylko do zoo

Koła gospodyń wiejskich, impreza strażaków w Radomiu i rozczarowująca frekwencja na pełnym nienawiści Marszu 4 czerwca - tak niedziela wyglądała oczami TVP Info. Najwyraźniej to jednak za mało. Jeden z pracowników TVP ujawnił "prawdziwe" powody, dla których ludzie przyjechali do Warszawy właśnie 4 czerwca. Są one, delikatnie mówiąc, bardzo zaskakujące.

5 AG // Twitter: @bogdan607 Otwórz galerię Na Gazeta.pl