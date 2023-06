Mateusz Morawiecki kpi z marszu opozycji, na który przyszło pół mln ludzi. "Śmieszy mnie"

W niedzielę 4 czerwca w Warszawie zorganizowany został antyrządowy marsz, którego organizatorami są Donald Tusk i Platforma Obywatelska. W samo południe ulicami stolicy kraju przeszło nawet pół miliona osób. Uczestnicy manifestowali po hasłem: "Przeciw drożyźnie, złodziejstwu i kłamstwu, za wolnymi wyborami i demokratyczną, europejską Polską".

Marsz 4 czerwca w Warszawie. Morawiecki: "To będzie marsz działaczy, wyborców i sympatyków PO"

Jak na marsz w Warszawie zareagował Mateusz Morawiecki? - Ja oczywiście nie mam nic przeciwko swobodnej manifestacji poglądów, niezależnie od tego, jakie kto ma. Śmieszy mnie natomiast trochę, kiedy stare lisy, siedzące w polityce wiele, wiele lat, organizują marsz antyrządowy i przedstawiają go jako spontaniczny protest obywatelski - stwierdził premier z rządu Prawa i Sprawiedliwości w swoim podcaście.

Marsz 4 czerwca. Tłum przed Pałacem Prezydenckim: "Będziesz siedział!"

- Nazwijmy rzecz po imieniu: ten niedzielny marsz to będzie marsz działaczy, wyborców i sympatyków PO. A także paru innych formacji - powiedział Morawiecki o marszu, w którym poza PO udział wzięła sejmowa opozycja - Lewica, PSL czy Polska 2050. Według polityka, "rzeczywistym kuriozum" ma być to, że Platforma Obywatelska zorganizowała marsz w obronie wolności.

Dzień przez zbliżającym się marszem, Prawo i Sprawiedliwość opublikowało w mediach społecznościowych filmik, próbując zniechęcić do Marszu 4 czerwca. W spocie pojawiły się bardzo krótkie ujęcia z pacyfikacji górników w 2015 roku i wtargnięcia ABW do redakcji "Wprost". Pozostałe dwa ujęcia nie zostały podpisane, więc nie wiadomo, czego dotyczyły protesty i kiedy materiały te zostały nagrane. Do klipu odniósł się już przewodniczący NSZZ Policjantów, który wprost stwierdził, że spot PiS manipuluje uczuciami odbiorców. Więcej na ten temat w artykule poniżej:

