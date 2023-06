"Lex Tusk". Trzaskowski o komisji: Mówię po rosyjsku, więc pewnie dla tych paranoików jestem agentem

Zobacz wideo Duda mówi "sprawdzam" rządzącym i opozycji i składa nowelizację ustawy "lex Tusk"

Prezydent Warszawy w wywiadzie udzielonym wp.pl przyznał, że myślał, iż Andrzejowi Dudzie "zadrży ręka" w sprawie ustawy o powołaniu komisji ds. badania rosyjskich wpływów. - Za tak niezaprzeczalne łamanie konstytucji Andrzej Duda powinien ponieść konsekwencje - ocenił Rafał Trzaskowski. W dalszej części rozmowy wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej stwierdził, że "Duda brnie w obronę tej komisji". - To niebywałe, bo nie ma żadnego uzasadnienia dla tego typu pozakonstytucyjnych działań. Między innymi dlatego organizujemy marsz. Wszyscy, niezależnie od poglądów, będą mieli szansę pokazać swój sprzeciw i zamanifestować pełną mobilizację - powiedział. - Przez 8 lat nie mieli żadnych argumentów, by cokolwiek zrobić Donaldowi Tuskowi. No więc teraz postanowili stworzyć sobie bolszewicką komisję - dodał.

REKLAMA

Kaczyński o decyzji Dudy ws. "lex Tusk": Podjął ją po jakichś rozmowach

Komisja ds. rosyjskich wpływów wezwie Trzaskowskiego? "Mówię po rosyjsku, więc dlaczego nie"

Zapytany, czy weźmie na siebie rolę lidera, jeśli "PiS wezwie przed komisję Donalda Tuska i zechce go wyeliminować z życia publicznego", Trzaskowski odparł, że wtedy będzie "następny". - Przecież mówię po rosyjsku. Więc dlaczego nie? - powiedział. Mówię po rosyjsku, więc pewnie dla tych paranoików jestem ruskim agentem - dodał. Prezydent Warszawy był także pytany o marsz 4 czerwca. - Nie chcę się licytować na konkretne liczby. Wiem, że będzie potężna mobilizacja. Takie też docierają do mnie sygnały z całej Polski. Spodziewam się tłumów i olbrzymiej frekwencji - mówił.

Trzaskowski skomentował też szeroko krytykowany spot Prawa i Sprawiedliwości, w którym wykorzystano ujęcia z dawnego obozu śmierci Auschwitz-Birkenau. - To, co zrobił sztab PiS, to absolutny skandal i łamanie kolejnego tabu. Oni poszli już na totalną wojnę i podgrzewanie konfliktu do granic możliwości. Użyli Holokaustu i śmierci 6 mln polskich obywateli, by budować na tym kampanię wyborczą. Ten cynizm władzy jest absolutnie niebywały. I jeśli PiS nie przewidziało, że wypuszczenie tego spotu skończy się awanturą - nie tylko w Polsce - to oznacza, że w tej partii pracują ludzie kompletnie ograniczeni umysłowo. Cena, jaką przyjdzie nam za tę głupotę zapłacić, jest niewiarygodna - powiedział.

Szymon Hołownia o "rusyfikacji prawa". "Prezydent zawetował sam siebie

Marsz 4 czerwca

Marsz 4 czerwca organizowany w Warszawie przez lidera Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska rozpocznie się o godzinie 12:00. Według planu uczestnicy wyruszą z placu Na Rozdrożu i będą kierować się w stronę placu Zamkowego. Jak tłumaczą inicjatorzy akcji, jest to manifestacja w obronie praworządności, samorządności, demokracji i wartości europejskich. Według medialnych doniesień zgromadzenie zgłoszono na 50 tys. osób. Organizatorzy w ostatnich dniach przyznali, że spodziewają się jednak znacznie większej liczby uczestników. "Gazeta Wyborcza" przekazała, że według polityków PO w marszu może wziąć udział nawet 200 tysięcy osób.