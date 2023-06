Projekt nowelizacji "lex Tusk". Kaczyński o decyzji Dudy: Podjął ją po jakichś rozmowach

Zobacz wideo Duda mówi "sprawdzam" rządzącym i opozycji i składa nowelizację ustawy "lex Tusk"

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński powiedział, że o złożonym przez prezydenta projekcie nowelizacji ustawy o komisji do spraw wpływów rosyjskich, będzie decydował w głosowaniu klub Prawa i Sprawiedliwości. Pytany o prezydencką inicjatywę podczas konferencji w miejscowości Rudna Wielka na Podkarpaciu, prezes PiS stwierdził, że prezydent jest głową państwa i ma prawo decydować w różnych sprawach sam. - Tę decyzję, jak sądzę, podjął po jakichś rozmowach ze swoimi bezpośrednimi współpracownikami - dodał Jarosław Kaczyński. Zaznaczył, że decyzję co do głosowania podejmie klub PiS.

REKLAMA

Jarosław Kaczyński: Tego pan prezydent nie podważył i z tego się cieszymy

Prezes rządzącej partii zauważył przy tym, że prezydent nie podważył istoty ustawy. Stwierdził, że wpływy rosyjskie w Polsce były i niewątpliwie w dalszym ciągu są. - Wszystko, co można stwierdzić w trakcie postępowania, powinno być społeczeństwu znane, a to, że to będzie dla niektórych być może nawet skrajnie niewygodne, to nie ma żadnego znaczenia, to jest właśnie sprawdzian demokracji - powiedział Jarosław Kaczyński. - Tego pan prezydent nie podważył i z tego się bardzo cieszymy - podkreślił.

Polacy ocenili decyzję prezydenta Andrzeja Dudy ws. "lex Tusk" [SONDAŻ]

W piątek po południu do Sejmu wpłynął prezydencki projekt nowelizacji ustawy o komisji do spraw badania rosyjskich wpływów. Ustawa weszła w życie w środę, po podpisaniu jej w poniedziałek przez prezydenta Andrzeja Dudę, który także zapowiedział, że w trybie kontroli następczej skieruje ją do Trybunału Konstytucyjnego. Projekt nowelizacji zakłada między innymi zmianę trybu odwoławczego od decyzji komisji oraz zniesienie możliwości stosowania przez komisję środków zaradczych. Mają one być zastąpione opinią komisji, że dana osoba nie daje rękojmi należytego wykonywania czynności w interesie publicznym.

Czym różni się nowa ustawa Dudy od tej, którą podpisał? Sprawdzamy

Andrzej Duda podpisał tzw. lex Tusk. Później złożył projekt nowelizacji

Zadaniem komisji ma być między innymi analiza czynności urzędowych wpływanie na treść decyzji administracyjnych, wydawanie szkodliwych decyzji czy zawieranie umów. Projekt złożony przez prezydenta zakłada ponadto, że do komisji nie będą należeć członkowie parlamentu. Zmiany dotyczą też kwestii odwołania od decyzji komisji. - Proponuję, aby została również zmieniona kwestia sądu administracyjnego. Proponuję, żeby środek odwoławczy od decyzji podejmowanych przez komisję kierowane były do sądu apelacyjnego. Dodatkowo, aby rozwiać już wszelkie wątpliwości, jako sąd wskazany jest Sąd Apelacyjny w Warszawie, ale w przypadku, gdyby osoba, które dotyczyło postępowanie przed komisją, życzyła sobie inaczej, to według jej życzenia właściwym sądem może być też sąd apelacyjny ustalony ze względu na jej miejsce zamieszkania - mówił Duda.