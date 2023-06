Tomasz Lis udostępnił nagranie, na którym Andrzej Seweryn w wulgarnych słowach wypowiada się o Jarosławie Kaczyńskim czy Donaldzie Trumpie. Jak przekazał aktor w oświadczeniu - ani on, "ani osoba, do której nagranie zostało wysłane, nie udostępniliśmy go mediom społecznościowym". Wideo ostro komentują politycy PiS.

3 Fot. Marcin Stępień / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl