1 czerwca Gitanas Nauseda udzielił wywiadu litewskiej telewizji TV3, podczas którego opowiedział o swojej rozmowie telefonicznej z Andrzejem Dudą. Jej tematem były kwestie związane z obronnością i bezpieczeństwem międzynarodowym. Prezydent Nauseda pozytywnie ocenił propozycje przedstawione przez Dudę. Przyznał też, że litewskie władze są zainteresowane znacznym pogłębieniem współpracy militarnej między Polską i Litwą.

Prezydent Litwy rozmawiał z Andrzejem Dudą "o bliższej współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa militarnego"

W maju z przedstawicielami litewskich władz rozmawiał Mateusz Morawiecki, co opisywaliśmy. Podczas wizyty w Wilnie spotkał się on z premier Litwy Ingridą Šimonyte, która stwierdziła, że bliska współpraca obu krajów czyni je silniejszymi, czego dowodzi m.in. historia ich stosunków - Być może dlatego Polska i Litwa należą do najaktywniejszych stronników Ukrainy w jej obronie przed brutalną rosyjską agresją - mówiła wówczas Šimonyte.

W podobny sposób o relacjach polsko-litewskich wypowiedział się Gitanas Nauseda, który zauważył, że Litwa "osiągnęła dobrą dynamikę stosunków z Polską w sferze wojskowej i bezpieczeństwa". Nauseda powiedział również, że podczas rozmowy z Andrzejem Dudą otrzymał "bardzo interesującą propozycję zacieśnienia współpracy wojskowej". - Mówimy o bliższej współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa militarnego. To, jaką formę ona przybierze, musimy jeszcze rozważyć - przekazał Gitanas Nauseda.

Gitanas Nauseda o polskich żołnierzach na Litwie: Warto byłoby skorzystać z tej wielkiej szansy

Prezydent Nauseda został zapytany, czy współpraca militarna mogłaby obejmować stacjonowanie polskich żołnierzy na terytorium Litwy. Nauseda nie wykluczył wspomnianej możliwości i dodał, że "w obecnych okolicznościach naprawdę warto byłoby skorzystać z tej wielkiej szansy". Polityk stwierdził, że dążenie do zwiększenia zaangażowania Polski na Litwie można uznać za strategiczny cel litewskich władz i wyjaśnił, na jakich zasadach polscy żołnierze mogliby stacjonować w jego kraju.

- Zastanawiamy się nad różnymi modelami. Może to być obecność rotacyjna, stała. To chyba zrozumiałe, że zaczynamy od wstępnych form współpracy, a potem będziemy chcieli tę współpracę pogłębiać - powiedział Gitanas Nauseda.