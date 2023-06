Zobacz wideo Były prezydent RP Bronisław Komorowski w Porannej Rozmowie Gazeta.pl

Bronisław Komorowski odpowie w czwartkowym programie Poranna Rozmowa Gazeta.pl na pytania związane z podpisaną przez prezydenta Andrzeja Dudę w poniedziałek ustawą "lex Tusk". Zapisy powołujące specjalną komisję, która ma zbadać rosyjskie wpływy na bezpieczeństwo Polski w latach 2007-2022 już weszły z życie. W środę wieczorem na temat ustawy, która łamie co najmniej 8 artykułów Konstytucji - jak wskazują prawnicy i konstytucjonaliści - rozmawiali członkowie Parlamentu Europejskiego.

- To sytuacja, którą Komisja Europejska śledzi z wielkimi obawami. Rozmawiałem z ministrem Szynkowskim vel Sęk i poprosiłem o dodatkowe informacje dotyczące tego nowego prawa, przeanalizujemy te informacje - zapewnił komisarz ds. sprawiedliwości Didier Reynders. Europoseł Juan Fernando Lopez Aguilar, którzy następnie zabrał głos, podkreślił, że "nowe prawo jest nie do przyjęcia". - Mamy następną ustawę, która jest skierowana wobec opozycji rządu. To, że prezydent Duda wysłał podpisaną ustawę do Trybunału Konstytucyjnego, to nie jest żadna gwarancja. To jest smutna ironia. Rząd w Polsce chce wprowadzić putinowską ustawę, która putinizuje prawo polskie i dlatego trzeba zapobiec wejściu w życie tej ustawy - ocenił polityk z Grupy Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w PE. Beata Szydło zaatakowała polskich europarlamentarzystów i personalnie Radosława Sikorskiego. - Wstyd! - krzyczała i zarzucała, że politycy z Polski uprawiają kampanię wyborczą w Brukseli i wzywają do rebelii na ulicach. To odpowiedź na słowa m.in. Andrzeja Halickiego. - Jestem tu, żeby ostrzec was, że to nie jest prawo, które łamie konstytucję, ale to modus operandi władzy, która widzi, że traci poparcie społeczne i na siłę chce zachować władzę - podkreślał Halicki.

Były prezydent RP Bronisław Komorowski w Porannej Rozmowie Gazeta.pl

Jacek Gądek zapyta swojego gościa także o zjednoczenie opozycji i marsz 4 czerwca oraz skandaliczny spot Prawa i Sprawiedliwości, który połączył to wydarzenie z Holocaustem i zbrodniami II wojny światowej, pokazując zdjęcia byłego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Bronisław Komorowski odpowie także na pytania dotyczące bezpieczeństwa Polski w kontekście wojny w Ukrainie i rosyjskiej rakiety odnalezionej pod koniec kwietnia w lesie pod Bydgoszczą.

Śledztwa ws. rakiety pod Bydgoszczą. Media: Ziobro ma szukać haków na Błaszczaka

