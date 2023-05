W środę profile społecznościowe Prawa i Sprawiedliwości opublikowały spot odnoszący się do marszu organizowanego przez Platformę Obywatelską 4 czerwca. W spocie wykorzystano kadry z nazistowskiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. Na tym tle pokazano usunięty już tweet Tomasza Lisa: "Znajdzie się komora dla Dudy i Kaczora". Spot opisywaliśmy szerzej m.in. w tym artykule.

REKLAMA

Zobacz wideo Neumann: Marsz czwartego czerwca będzie największą demonstracją w Polsce po roku 1989

Obóz Auschwitz w spocie PiS-u. Historyk: Obrzydliwe i haniebne

Prof. Andrzej Żbikowski, współzałożyciel Centrum Badań nad Zagładą Żydów oraz wykładowca Centrum Badań Holokaustu Uniwersytetu Jagiellońskiego, określił spot PiS-u jako "obrzydliwy i haniebny". - Obejrzałem go z przerażeniem i potępieniem dla twórców. (...) Zawarta w spocie sugestia, że idąc na marsz 4 czerwca, idziemy tak, jak maszerowali więźniowie KL Auschwitz, uchybia pamięci i czci tych ofiar. To haniebne - ocenił historyk w rozmowie z Onetem. - Ludźmi, którzy ten spot wymyślili, powinna zająć się prokuratura - podkreślił.

Morawiecki pytał, jak nisko mogą upaść politycy. Później wyszedł spot PiS

Zdaniem historyka spot przywołuje skojarzenie z Marszami Śmierci, które odbywały się w styczniu 1945 roku. Kiedy zlikwidowano KL Auschwitz, z obozu i jego podobozów wyprowadzono około 56 tysięcy więźniów i więźniarek w pieszych kolumnach ewakuacyjnych, konwojowanych przez uzbrojonych esesmanów.

Prof. Żbikowski wskazał na błąd merytoryczny, który pojawił się w spocie partii rządzącej. - Zamieszczono informację, że "6 mln Polaków zamordowano podczas wojny". W istocie było to ok. 6 mln obywateli polskich, w tym 3 mln polskich Żydów - wyjaśnił.

Historyk o spocie PiS-u: Nawet Gomułka ani Moczar by na to nie pozwolili

Historyk spodziewa się, że po spocie będzie dużo protestów międzynarodowych, zwłaszcza środowisk żydowskich i Izraela. Wspomniał o wtorkowym incydencie z udziałem Grzegorza Brauna z Konfederacji. - Wczorajszy atak posła Brauna na prof. Jana Grabowskiego, dzisiejszy wpis PiS-u to sięganie po antysemickie akcenty. Nawet w 1968 r. ani Gomułka, ani Moczar na coś takiego nie przyzwalali - zaznaczył rozmówca Onetu.

Andrzej Duda reaguje na spot PiS. "Pamięć o ofiarach jest święta"

Stanowisko w sprawie filmiku PiS-u zajął także prof. Paweł Machcewicz, były dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. - To skandaliczne i oburzające. To, co się wydarzyło w Auschwitz, jest wielką zbrodnią i tragedią. Jest takim tematem, który powinien być poza wszelkim sporem politycznym - powiedział w wywiadzie Wirtualnej Polski. Więcej szczegółów w tym artykule.