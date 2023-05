Skandaliczny spot PiS. Naznaczyli marsz 4 czerwca kadrami z obozu koncentracyjnego Auschwitz

Zobacz wideo Neumann: Marsz czwartego czerwca będzie największą demonstracją w Polsce po roku 1989

W środę na twitterowym profilu Prawa i Sprawiedliwości pojawił się skandaliczny spot, którym zaatakowano marsz 4 czerwca, organizowany przez opozycję w Warszawie. Podczas nagrania pojawiają się kadry z byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz oraz napis z informacją, że zamordowano tam ponad milion osób. "6 milionów Polaków zamordowano podczas wojny" - głosi kolejny. W pewnym momencie na ekranie pojawia się usunięty tweet dziennikarza Tomasza Lisa o treści: "Znajdzie się komora dla Dudy i Kaczora" oraz tekst umieszczony przez PiS: "Czy na pewno chcesz iść pod tym hasłem?".

W spocie Prawa i Sprawiedliwości chodzi o usunięty wpis byłego redaktora naczelnego "Newsweeka". "Znajdzie się komora dla Dudy i Kaczora" - napisał w swoich mediach społecznościowych Tomasz Lis, najprawdopodobniej komentując w ten sposób decyzję Andrzeja Dudy o podpisaniu ustawy (określanej przez opozycję jako "lex Tusk") powołującej komisję ds. badania rosyjskich wpływów w Polsce. Wpis został po kilku godzinach usunięty z Twittera. We wtorek na profilu Tomasza Lisa pojawił się jednak kolejny wpis, w którym przeprosił za wcześniejsze użycie słowa "komora". "Bardzo przepraszam za mój wpis o 'komorze'. To oczywiste, że myślałem o celi, ale powinienem był przewidzieć, że ludzie złej woli przyjmą interpretację absurdalną. Liczę na to, że panowie Duda i Kaczyński zapłacą za swe zbrodnie przeciw demokracji, ale po ludzku życzę im zdrowia i długiego życia" - napisał Tomasz Lis. Jak dodał w komentarzu, "nigdy nikomu nie życzył śmierci".

Muzeum Auschwitz skomentowało w mediach społecznościowych najnowszy spot Prawa i Sprawiedliwości. "Instrumentalizacja tragedii ludzi, którzy cierpieli i ginęli w niemieckim nazistowskim obozie Auschwitz - po jakiejkolwiek stronie politycznego sporu - uwłacza pamięci ofiar" - napisano.

W niedzielę 4 czerwca ulicami Warszawy przejdzie marsz organizowany przez Donalda Tuska. Przewodniczący PO zapowiedział, że demonstracja będzie wyrazem sprzeciwu wobec destrukcyjnych działań, jakie jego zdaniem podejmuje rząd PiS. Zdaniem niektórych z opozycji ma to być "największa demonstracja w Polsce po roku 1989". Marsz ma rozpocząć się o godzinie 12. Jej uczestnicy z placu Na Rozdrożu przejdą przez Aleje Ujazdowskie, a następnie przemaszerują przez Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście, przechodząc obok Pałacu Prezydenckiego. Demonstranci chcą zakończyć swój pochód pod Kolumną Zygmunta na Placu Zamkowym.