Zarobki posłów PiS w neo-KRS stale rosną. Kiedyś 4 tys. zł, teraz nawet ponad 130 tys.

W Krajowej Radzie Sądownictwa zasiadają obecnie posłowie PiS: Arkadiusz Mularczyk, Marek Ast, Bartosz Kownacki, Kazimierz Smoliński, a także Zbigniew Ziobro. 30 maja Kancelaria Sejmu opublikowała ich oświadczenia majątkowe za 2022 rok. Kwoty robią wrażenie.

Posłowie PiS zarabiają ponad 130 tys. w neo-KRS

Politycy za pracę w Krajowej Radzie Sądownictwa dostają dodatkowe wynagrodzenie, co przewiduje ustawa o KRS. Jego wysokość wynosi 20 proc. wynagrodzenia zasadniczego - zatem średnia płaca z drugiego kwartału wcześniejszego roku. W 2021 roku podstawa wynosiła 5504,52 zł, co oznacza, że w 2022 roku członkowie KRS mogli otrzymać około 1100 zł brutto za jeden dzień pracy w KRS. Co istotne, mogą też liczyć na zwrot kosztów podróży czy zakwaterowania.

Rzecznik generalny TSUE: Są wątpliwości ws. mechanizmu decyzji KRS

Wiceminister spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk, który w KRS jest wiceprzewodniczącym, w 2022 roku otrzymał 113,1 tys. zł - wynika z jego najnowszego oświadczenia majątkowego. W latach poprzednich sumy te znacznie się różniły. W 2021 roku była to kwota 135,5 tys. zł, w 2020 r. - 110,3 tys. zł, natomiast w 2019 r. 4,5 tys. zł. Więcej od wiceprzewodniczącego otrzymał poseł Bartosz Kownacki, który zarobił w KRS najwięcej, bo za 2022 rok otrzymał 138,3 tys. zł (rok wcześniej otrzymał 128,7 tys. zł). Nieco mniej otrzymał poseł Kazimierz Smoliński - 125,8 tys. zł (w 2021 r. - 105,4 tys. zł). Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro dostał w 2022 r. znacznie mniej, bo 22,6 tys. zł.

Szefowa KRS sugerowała szkolenie dla innej sędzi. Prezes sądu odpowiedział

KRS z członkami partii rządzącej

Krajowa Rada Sądownictwa jest organem konstytucyjnym, zobowiązanym do stania na straży niezależności sądów oraz niezawisłości sędziów. W listopadzie 2019 roku posłowie PiS zostali członkami Krajowej Rady Sądownictwa, ponieważ zostali powołani przez Sejm, dzięki większości głosów Zjednoczonej Prawicy. W KRS zasiadają też członkowie opozycji - Bogdan Zdrojewski oraz Krzysztof Kwiatkowski. Przewodniczącą Krajowej Rady Sądownictwa jest sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka.



Odkąd członkowie PiS zasiadają w KRS, jest ona nazywana neo-KRS. Od 2018 roku spośród zgłoszonych kandydatów 15 członków wybiera Sejm, co spotkało się z zarzutami dotyczącymi upolitycznienia KRS. Wcześniej członków KRS wybierały środowiska sędziowskie.