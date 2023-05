Kaczyński o tarciach w Zjednoczonej Prawicy: To nie jest dobre zjawisko. Staramy się uspokoić sytuację

Zobacz wideo Wściekły Duda po podpisaniu ustawy "lex Tusk": Ja chcę to wiedzieć!

Jarosław Kaczyński ocenił, że napięcia w Zjednoczonej Prawicy są przedwyborczym przymierzaniem się do list. Merytoryczne argumenty, które się pojawiają, uważa za niepierwszorzędne. - Jest też konkurencja osobista i od razu powiem, że to nie jest dobre zjawisko. Staramy się uspokoić sytuację - zaznaczył i powiedział, że są na tym polu pierwsze sukcesy, gdyż koalicjanci PiS zrezygnowali z pewnych blokad. Wskazał na sprawę Trybunału Konstytucyjnego. - Uspokojenie sytuacji jest konieczne, bo ten stan, który objawił się ostatnio, naprawdę nikomu nie służy, przede wszystkim polskim sprawom - dodał.

Prezes PiS stwierdził, że jest niemal pewne, iż Rosja przeprowadzi prowokacje przed wyborami w naszym kraju. Zarzucił także opozycji chęci prowokacji przedwyborczych. - Nie muszą w tym celu współgrać. Jedni będą wykorzystywali efekty działań drugich. Przecież wystarczyło słuchać polityków totalnej opozycji na czele z Tuskiem, by dowiedzieć się, że jeśli przegrają wybory, to znaczy, iż doszło do sfałszowania i trzeba tę sprawę rozstrzygnąć na ulicy - stwierdził były premier. Kaczyński ocenił ponadto, że jego formacja ma poparcie społeczne powyżej 40 procent, a do samodzielnej większości potrzeba jeszcze kilku, wskazał na 42-44 procent. Jego zdaniem zwiększenie poparcia jest możliwe, do czego, jak przekonuje, potrzeba ciężkiej pracy, wytrwałości i dobrego programu.

Były premier przekonywał też w rozmowie z "Gazetą Polską", że w czasach rządów jego ugrupowania ograniczone zostały negatywne zjawiska społeczne, jak skrajne ubóstwo w rodzinach. Przysłużyć się miał temu program Rodzina 500 Plus, który według byłego premiera ma także pozytywny wymiar gospodarczy i dla przedsiębiorców. - Najwięcej ludzi od lat jest aktywnych zawodowo, ponad 17 milionów, mamy jeden z najniższych w Europie wskaźników bezrobocia - zauważył w rozmowie z tygodnikiem. Od 1 stycznia świadczenie z programu ma wzrosnąć z 500 do 800 złotych. Jarosław Kaczyński powiedział "Gazecie Polskiej", że ta zapowiedź spotkała się z pozytywnym odzewem, ocenia to jako dobrą propozycję.