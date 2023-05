W środowej Porannej rozmowie Gazeta.pl gościem Jacka Gądka jest Borys Budka, przewodniczący klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. Rozmowa będzie dotyczyć między innymi tzw. lex Tusk oraz niedzielnego marszu, który odbędzie się 4 czerwca w Warszawie.

Pierwsze pytanie, jakie prowadzący skierował do przewodniczącego klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej, dotyczyło tego, czy Donald Tusk zjawi się na posiedzeniu komisji ds. rosyjskich wpływów. - O tym Donald Tusk poinformuje w odpowiednim terminie. Z pewnością mamy wiele jeszcze niespodzianek dla Jarosława Kaczyńskiego, na razie nie ma żadnej komisji - odpowiedział Budka. Jacek Gądek zasugerował, że być, może Platforma Obywatelska nie ma strategii wobec komisji. "Jest dokładna strategia" - odparł Budka. - Tak jak nikt nie przypuszczał, że Donald Tusk pojawi się na galerii sejmowej w dniu głosowania i popsuje humor Kaczyńskiemu, który nie był w stanie nawet spojrzeć do góry, w stronę tej galerii, tak jeszcze przy tej komisji, czeka nas wiele niespodzianek. Ale niespodzianka ma to do siebie, że nie można o niej wcześniej mówić, bo nie byłaby niespodzianką" - powiedział z uśmiechem gość Porannej rozmowy Gazeta.pl.

Prowadzący dodał, że przedstawiciele PiSu otwarcie mówią, ze Tusk powinien być pierwszą osobą, która zostanie wezwana przed komisję. - Ja nie wierzę pisowcom. (...) To jest tylko zagranie pod publikę, może się okazać, że kolejny raz Kaczyński stchórzy i np. będzie wzywał urzędników z czasów Donalda Tuska, nie wzywając Tuska. Oni (PiS) nawet jeszcze nie wiedzą, kto będzie wchodził w skład tej komisji, bo coraz więcej osób się tego boi - mówił Budka.

"Pisowscy siepacze zapomnieli zmienić regulamin"

Zgodnie z zapowiedziami PiS-u, w tym tygodniu ma zostać ustalony skład komisji, z kolei w połowie czerwca ma zostać wybrane gremium. - Tylko zapomnieli zmienić regulamin sejmu - mówi Budka. - W regulaminie sejmu nie ma trybu wyborów takiej komisji, bo taka komisja nie jest przewidziana. W związku, z czym nikt nie wie, jak PiS będzie chciał wybrać tych członków, bo zapomnieli znowelizować regulamin - mówi wiceprzewodniczący PO. - My byliśmy przygotowani na to głosownie dużo wcześniej, PiS je odkładał. Myślę, że jeszcze sporo zaskakujących rozwiązań przed nami, bo od przyjścia do nieprzyjścia jest jeszcze sporo rozwiązań wewnątrz - dodał Borys Budka.

Przewodniczący klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej zapytany, czy gdyby otrzymał wezwanie od komisji, zjawiłby się na jej posiedzeniu, otwarcie przyznał, że "by nie przyszedł, ponieważ nie honoruje prac takiej komisji". Dodał, że "nie bałby się konfrontacji z pisowskimi siepaczami". Borys Budka przypomniał, że Tusk pojawił się na wezwanie "legalnej komisji ws. Amber Gold" i "to było jedno z bardziej żenujących dla Kaczyńskiego widowisk, kiedy obnażył prawdziwe cele tej komisji, kiedy tak naprawdę ta komisja przestała działać". Dodał, że przewodniczący Platformy Obywatelskiej "doskonale sobie poradził na tej komisji".

"Lex Tusk". Andrzej Duda podpisał ustawę o powołaniu komisji ds. badania wpływów rosyjskich w Polsce

W poniedziałek 29 maja Andrzej Duda podpisał ustawę nazywaną przez opozycję "lex Tusk", dotyczącą powołania komisji do zbadania wpływów Rosji na bezpieczeństwo Polski. - Rosyjskie wpływy wymagają wyjaśnienia. Komisja ds. wpływów Rosji powinna powstać na poziomie europejskim. Zwróciłem się do premiera, żeby postawił tę sprawę na Radzie Europejskiej - mówił. - Wierzę, że parlament w sposób odpowiedzialny wybierze członków komisji. Tak, żeby jej skład nie nasuwał wątpliwości w opinii publicznej, czy komisja będzie pracowała w sposób obiektywny - dodał. - Korzystam z możliwości, którą daje polska konstytucja i oprócz podpisania ustawy, co oznacza wprowadzenie w życie, skieruję ją także w tzw. trybie następczym do TK, by do tych kwestii, które budzą wątpliwości, odniósł się także Trybunał Konstytucyjny. Uważam, że wobec wątpliwości, które są zgłaszane, jest jak najbardziej uzasadnione, by do TK wystąpić - zaznaczył Duda.

Marsz 4 czerwca. Gdzie i w jakich godzinach odbędzie się demonstracja?

Organizowany przez Donalda Tuska marsz w Warszawie odbędzie się 4 czerwca o godz. 12

W niedzielę 4 czerwca ulicami Warszawy przejdzie marsz organizowany przez Donalda Tuska. Przewodniczący PO zapowiedział, że demonstracja będzie wyrazem sprzeciwu wobec destrukcyjnych działań, jakie jego zdaniem podejmuje rząd PiS. Udział w wydarzeniu potwierdzili m.in. członkowie ugrupowań opozycyjnych, celebryci krytycznie nastawieni do obecnej władzy oraz przedstawiciele środowiska dziennikarskiego. W demonstracji mają wziąć udział m.in. Lech Wałęsa, Róża Thun i Roman Giertych. Demonstracja rozpocznie się o godzinie 12.